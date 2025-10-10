Dos hoteles colombianos están entre los mejores de Sudamérica

Los galardones más antiguos y prestigiosos que premian la industria turística a nivel global, Readers’ Choice Awards 2025, revelaron su lista de los mejores hoteles en Sudamérica, y dos ubicados en Colombia lograron entrar al top 20.
Es importante tener en cuenta que quienes votan en estos premios son los lectores de Condé Nast Traveler, marca de medios de viajes de lujo estadounidense que cuenta con una revista y un sitio web.
Para esta edición, Perú fue el país con más hoteles en la lista, pero Brasil se llevó el primer puesto.
Los ganadores
- Copacabana Palace, un hotel Belmond, Río de Janeiro, Brasil. (99,98)
- Inkaterra La Casona, Cusco, Perú. (98,75)
- The Ritz-Carlton, Santiago, Chile. (98,15)
- Playa Blue Apple, Bolívar, Colombia. (97,79)
- Titilaka, Puno, Perú. (97,25)
- Hotel Casa Real, Valle del Maipo, Chile. (96,91)
- Hotel Inkaterra Machu Picchu Pueblo, Perú. (96,52)
- Cirqa, Arequipa, Perú. (96,35)
- Explora El Chaltén, Argentina. (95,60)
- Palacio Tangará, São Paulo, Brasil. (94,75)
- Palacio Nazarenas, a Belmond Hotel, Cusco, Perú. (94,72)
- Fasano Río de Janeiro, Brasil. (93,90)
- Hotel AWA, Puerto Varas, Chile. (92,73)
- Hotel Magnolia, Santiago, Chile. (92,34)
- Río Sagrado, a Belmond Hotel, Valle Sagrado, Perú. (91,25)
- Villas de Trancoso, Brasil. (90,62)
- Mandarin Oriental, Santiago, Chile (89,40)
- Palacio del Inka, a Luxury Collection Hotel, Cusco, Perú. (88,91)
- Puqio, Valle del Colca, Perú. (88,44)
- Casa San Agustín, Cartagena, Colombia. (87,67)
Las puntuaciones entre paréntesis son porcentajes correspondientes al nivel promedio general de satisfacción.