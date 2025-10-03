Entre octubre y diciembre todavía quedan cuatro puentes festivos: 10 al 13 de octubre; 31 de octubre al 3 de noviembre; 14 al 17 de noviembre; y 5 al 8 de diciembre, fechas en las que los colombianos desde ya empiezan a planear viajes cortos.
De acuerdo con datos del metabuscador Kayak, las búsquedas de vuelos nacionales aumentaron un 13 % para el puente del 10 de octubre, un 27 % para el del 31 de octubre y un 2 % para el del 14 de noviembre, en comparación con los mismos períodos de 2024.
Además, hay vuelos nacionales en clase económica por menos de $300.000 en algunos casos.
Puentes festivos y opciones de viaje
- Del 10 al 13 de octubre: precio promedio de vuelos está en $410.802.
El top 5 de los destinos más buscados para este puente lo encabezan Santa Marta, Cartagena ($410.754), Medellín, Madrid y San Andrés.
Entre ellos, destaca este año Santa Marta, que registró una disminución del 4 % en el precio promedio de vuelos con relación al mismo periodo del año pasado, con un precio promedio de $398.427.
Medellín ($300.370) y San Andrés ($774.795), por su parte, son los destinos del top 5 que más crecieron en búsquedas de vuelos frente al mismo festivo de 2024, con incrementos del 38 % y 11 %, respectivamente.
Y para quienes piensan en destinos internacionales, Punta Cana registró una caída del 18% en el precio promedio de vuelos, frente al mismo fin de semana de 2024, quedando en $1.444.008. Por otro lado, los precios hacia Madrid están en $3.360.766.
- Del 31 de octubre al 3 de noviembre, el precio promedio de vuelos es $410.221.
El interés de los colombianos se concentra en Santa Marta, Medellín, Madrid y Cartagena, que son los principales destinos que más están buscando para viajar.
Los precios promedio de vuelos de los principales destinos más buscados por los colombianos para viajar en estas fechas son: Santa Marta, $400.700; Medellín, $313.979; Madrid, $3.135.122; Cartagena, $395.120 y Bogotá, $359.642.
- Del 14 al 17 de noviembre, el precio promedio de vuelos está en $439.754.
Cartagena ($392.894), San Andrés ($699.883), Punta Cana ($1.528.151), Santa Marta ($428.001) y Bogotá ($404.895) integran el top 5 de destinos más buscados para este período frente al año pasado.
- Del 5 al 8 de diciembre, el precio promedio de vuelos está en $440.931.
Entre los destinos cuyos precios promedio de vuelos este año son más asequibles para el último puente están: Medellín ($313.614), Santa Marta ($383.198) y Cartagena ($383.200) y, si el plan es viajar fuera de Colombia, también aparece Madrid en el Top 5 de los destinos más buscados con un precio promedio de $3.524.147.
“Los precios promedio de los vuelos nacionales se mantienen constantes durante todos los fines de semana largos de este año, lo que indica un mercado estable. Sin embargo, los precios promedio de los vuelos internacionales muestran una mayor variabilidad”, señaló Alejandro Lombana, director comercial para Latinoamérica de Kayak.