¿Qué movió a la economía de Colombia el año pasado?

La economía de Colombia creció 2,6 durante todo el año pasada y estos fueron los segmentos más importantes.

trabajadores en Colombia
Imagen: Tomada cuenta oficial en X de la Cámara de Comercio de Bogotá

El DANE informó que la economía de Colombia creció 2,6 % durante el año pasado, una cifra que estuvo por debajo de las expectativas de los analistas del mercado.

Sin embargo, algunas actividades explicaron el repunte del resultado total del PIB correspondiente al año 2025.

Según el DANE, la economía de Colombia, en cuanto a actividades artísticas, recreación y entretenimiento, fue el sector de mayor crecimiento anual con un 9,9 %, aportando 0,4 puntos porcentuales a la variación total del PIB.

economía de Colombia
Bandera de Colombia. Foto: Valora Analitik

Del lado del comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida el grupo creció un 4,6 % y fue el que más sumó al crecimiento total, contribuyendo con 0,9 puntos porcentuales. Destacaron especialmente el comercio al por mayor y al por menor, que se expandió un 7, 5%.

Del lado de la administración pública, defensa, educación y salud hubo un repunte del 4,5 %, realizando un aporte de 0,8 puntos porcentuales a la variación anual.

Líneas de crédito para la economía popular
Las dos líneas de crédito lanzadas suman un valor de $190.000 millones para la Economía Popular en Colombia. Imagen: Cortesía MinComercio.

Más resultados clave de la economía de Colombia

Mientras que la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca dio cuenta de un crecimiento anual del 3,1 % dentro de la economía de Colombia. El dinamismo fue impulsado principalmente por la pesca y acuicultura (11,2 %) y la ganadería (8,0 %), compensando la caída en el cultivo de café (-2, 2%).

Finalmente, un punto importante tuvo en cuenta que la actividad de explotación de minas y canteras fue la actividad que más restó al desempeño económico, con un decrecimiento anual del 6,2 %.

economía de Colombia
Foto: MinTransporte

Esto último afectada principalmente por las caídas en la extracción de minerales metalíferos (-13,5 %) y carbón (-7,4 %). Mientras que la construcción también cerró el año en terreno negativo con una caída del 2,8 %.

