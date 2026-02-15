Los tres sectores que frenaron la economía de Colombia en 2025 y los que la aceleraron

El Gobierno y los analistas tienen razones para creer que la economía creció alrededor del 3 % el año pasado, una cifra que revelará el DANE el próximo lunes 16 de febrero a las 10:00 de la mañana.
Previo al dato oficial, Valora Analitik recogió una serie de indicadores que resumen el desempeño de los principales sectores de la economía y en la mayoría de los casos dan cuenta de una mejora respecto a 2024.
De las 18 mediciones seleccionadas, solo 4 se ubicaron en terreno negativo frente al dato del año anterior: construcción, agro, hidrocarburos y turismo. Por otra parte, al menos 5 exhiben una variación de dos dígitos: gasto del gobierno, importaciones, matrículas de vehículos, créditos para compra de vivienda y ventas del comercio.
Un ejercicio similar llevó a cabo el Grupo Cibest (Bancolombia) en el indicador NowCast, donde estima que el Producto Interno Bruto (PIB) del país cerró 2025 con una expansión del 2,8 %, pues solo en el cuarto trimestre la actividad productiva habría crecido a un ritmo del 3 % anual, según la actualización más reciente.
En la primera entrega del año, la entidad financiera destacó la aceleración de los sectores de agricultura, minería e industria los últimos meses de 2025, así como una expansión, aunque en menor ritmo, en servicios públicos (energía), construcción, servicios financieros, inmobiliario y administración pública.
Los que bajan
En 2025, la producción de café no alcanzó el registro previo (13,9 millones) y cerró el año con 13,6 millones de sacos de 60 kilos, de acuerdo con la Federación Nacional de Cafeteros, esto es un -2,3 % menos.
El gerente del gremio, Germán Alberto Bahamón, explicó que este comportamiento responde a factores climáticos anticipados, haciendo referencia a las intensas y prolongadas lluvias del primer semestre de 2025 que afectaron las floraciones y el desarrollo del grano.
Por su parte, la producción de petróleo promedió un poco más de 746.000 barriles diarios (-3,4 %), completando dos años consecutivos de reducciones interanuales, según la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Esta disminución equivale a cerca de 9,6 millones de barriles en el año, y a su vez, representó una caída de aproximadamente US$660 millones (unos $2,3 billones) en los ingresos de la economía colombiana.
La Cámara Colombiana de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol) resaltó que, aunque en enero del año pasado la producción petrolera se ubicó en 769.800 barriles diarios, cerró diciembre en 747.200 barriles. De hecho, dijo que en el primer trimestre se vio una tendencia descendente y hasta cierre del año no hubo una leve mejora.
Del mismo modo, el área en proceso de construcción con corte al cuarto trimestre de 2025 iba en 27,2 millones de metros cuadrados (-2,7 %), con variaciones negativas tanto en destinos residenciales como no residenciales (oficinas, comercio, hoteles, hospitales, etc.), principalmente en Bogotá, según estadísticas del DANE.
Los que suben
En contraste, destacan en la economía las matrículas de vehículos (26,5 %) y las ventas del comercio al por menor (11,8 %).
En el primer caso, el informe de registro de vehículos de la ANDI y Fenalco reveló que 2025 cerró con 254.205 vehículos nuevos matriculados, un aumento del 26,5 % respecto a 2024.
Solo en diciembre se contaron 30.135 unidades registradas, lo que representa un crecimiento del 19 % frente a diciembre de 2024, lo que lo consolidó como el mejor mes del año, alcanzando niveles de registros mensuales que no se observaban desde el 2019.
Respecto al comercio minorista, las ventas crecieron 11,7 % el año pasado. Los datos del DANE destacan que todas las líneas de mercancías registraron variaciones positivas, donde las más destacadas fueron equipo de informática y telecomunicaciones para uso personal o doméstico (49,3 %) y otros vehículos automotores y motocicletas (25,6 %).
En consecuencia, las empresas de este sector contrataron 0,6 % más personal que en 2024. Solo en diciembre, un mes que tradicionalmente impulsa el sector, las ventas reales del comercio minorista aumentaron 11 % y el personal ocupado creció 2,4 % en relación con el mismo mes de 2024.
También llama la atención el aumento del gasto del Gobierno (10,2 %), dado que ha impulsado el consumo de los hogares (+3,7 %), y el repunte de las importaciones (10,3 % a noviembre), particularmente en maquinaria y aparatos tecnológicos, como celulares, que superaron a las exportaciones (+1,3 %).
Percepción sobre 2025
El Banco de la República señaló en su informe de Política Monetaria que proyecta un crecimiento económico del 2,6 % para 2025.
Sobre los hechos destacables, el emisor señaló la fuerte dinámica de la demanda interna, impulsada principalmente por el consumo privado y público. La inversión también mostró un crecimiento anual importante, especialmente en maquinaria y equipo, aunque sus niveles siguen siendo bajos en comparación con los observados antes de la pandemia.
El documento también destaca como factores que soportaron el ingreso disponible de los hogares y su gasto los altos precios del café, el elevado flujo de remesas, la fuerte dinámica del turismo extranjero y el aumento de los salarios reales.
Así mismo, se espera que el crédito se siga recuperando, favorecido por menores tasas de interés reales, por niveles de empleo históricamente altos y por una moderación en el riesgo crediticio de la cartera de los establecimientos de crédito.