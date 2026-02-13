La producción de petróleo en 2025 promedió 746.000 barriles diarios, una reducción de 3,4 % frente a 2024. Esta disminución equivale a cerca de 9,6 millones de barriles en el año, y a su vez, representó una caída de aproximadamente US$660 millones (unos $2,3 billones) en los ingresos de la economía colombiana.
En enero de 2025, la producción petrolera se ubicó en 769.800 barriles diarios y cerró diciembre en 747.200 barriles, lo que implicó una variación negativa cercana a 2,9 %. Tras una tendencia descendente en el primer trimestre y una nueva caída en abril, la producción mostró recuperación en el segundo trimestre, estabilidad cercana a 750.000 barriles diarios en el tercero y una leve mejora al cierre del año, según la Cámara Colombiana de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol).
En gas natural, la producción promedió 794 millones de pies cúbicos diarios, una caída de 17,1 % frente a 2024. El primer trimestre superó los 820 millones de pies cúbicos diarios; en el segundo descendió a 793 millones; en el tercero se ubicó en 814 millones; y en diciembre cayó a 693 millones, el nivel mensual más bajo desde 2015.
Las importaciones de gas para abastecer hogares, pequeños comercios y gas vehicular se situaron en 170 millones de pies cúbicos diarios en 2025, una reducción interanual de 20,6 %. Es decir, en 2024 se compró más gas en el exterior que en 2025.
Por su parte, el gas fiscalizado promedió 1.258,5 millones de pies cúbicos diarios, con una variación negativa de 12 %, asociada al declive natural de campos maduros. Cerca de 80 % de este volumen se concentró en 12 campos, entre ellos Cusiana, Clarinete y Cupiagua, todos con retrocesos en su producción.
El presidente de Campetrol, Nelson Castañeda, señaló que para recuperar la producción es necesario fortalecer el control territorial, desarrollar proyectos en el mar, aumentar el factor de recobro en campos existentes y mejorar el proceso en la adjudicación de nuevos contratos, así como impulsar la actividad exploratoria, incluyendo el debate sobre fracking.
