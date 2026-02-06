César Loza, miembro de Junta de Ecopetrol, dijo que defenderá negocios de petróleo y gas; ve posibilidades en Venezuela

Tras su nombramiento oficial como miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol hasta 2029 en representación de los trabajadores, César Loza manifestó que trabajará en el fortalecimiento integral de la compañía, sin apartar la vista del negocio del petróleo y el gas, ya que, según explicó, este es el segmento que le ha generado los recursos a Ecopetrol y le permitirá mantener el flujo de caja para adelantar los procesos de transición energética.
Frente a posibles negociaciones y acuerdos con Venezuela, y tras la caída de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026, mencionó que, gracias a los canales diplomáticos entre los gobiernos de Colombia y EE. UU., y si se adelanta el levantamiento de las sanciones de la lista OFAC (Lista Clinton), podría haber un abastecimiento de gas venezolano con precios más económicos que los actuales del mercado colombiano.
“Pero de ninguna manera se debe perder el foco en adelantar la exploración y producción en Colombia, de cara a garantizar la soberanía y la autosuficiencia energética”, enfatizó.
A lo anterior agregó que, si existe voluntad política por parte de los gobiernos, podrían realizarse las inversiones necesarias para garantizar la integridad operativa de los pozos en Venezuela y la reconstrucción del gasoducto Antonio Ricaurte, que permitiría la importación de gas desde ese país.
El problema con más sindicatos de Ecopetrol
Cabe recordar que la USO (Unión Sindical Obrera), organización de la que Loza hacía parte antes de convertirse en miembro de la Junta, no es el único sindicato de Ecopetrol; la estatal energética agrupa a varias organizaciones sindicales, entre ellas Asopetrol, que denunció presuntas irregularidades en el proceso en el que finalmente Loza fue elegido como representante de los trabajadores en la Junta.
Entre los hechos mencionados por la organización está que la votación se habría adelantado de manera “prematura” para el 14 y 15 de enero de 2026, un periodo que, según señaló, coincidía con temporada vacacional y “no era idóneo” para una votación de este tipo.
Sin embargo, Loza, ya electo en la Junta, manifestó que el proceso se dio con transparencia y legitimidad.
“El proceso fue legítimo, democrático y transparente. Todos los candidatos tuvimos las mismas garantías. Este proceso se anticipó a raíz de la convocatoria de la Asamblea Extraordinaria hecha por el Gobierno Nacional, y esa condición primó para todos. Todos hicimos nuestra difusión y nuestra publicidad, y en el marco de una contienda democrática y legítima, gané de forma transparente, al obtener 1.724 votos, superando por más de 900 votos a la segunda lista”, añadió Loza.
Asimismo, indicó que se interpusieron cuatro acciones de tutela contra el proceso, pero que en todas ellas los fallos favorecieron a Ecopetrol y los demandantes perdieron sus pretensiones.
Finalmente, dijo que, tras estas decisiones judiciales, no existen procesos vigentes en contra de su elección.
