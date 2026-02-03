Saúl Kattan, gerente de InterNexa, atribuyó su despido a ISA; aseguro que Ecopetrol no está interesado en adquirirla

El despido de Saúl Kattan, gerente de InterNexa, compañía del grupo Ecopetrol a través de su filial ISA, despertó varios rumores sobre la causa y la justificación de la medida. En conversación con este medio, Kattan señaló que su salida obedeció a una “decisión tomada por ISA”.
Si bien no hizo señalamientos personales en contra del presidente de la empresa, Jorge Carrillo, sí afirmó que su despido fue “injustificado” y que responde a una estrategia de la compañía para “debilitar” deliberadamente a InterNexa y así justificar su desinversión.
“Los resultados de la compañía fueron buenos, y lamentablemente, ISA no quiere una InterNexa fuerte, sino débil, para poder venderla y justificar su desinversión. Es lo que han querido hacer desde hace muchos años”, dijo.
En opinión de Kattan, los directivos de ISA no buscan robustecer la compañía, ya que, de fortalecerse, no podrían sustentar su salida del negocio.
“Yo atribuyo mi salida a ISA, y su cabeza es Jorge Carrillo. No sé si haya sido una decisión directa de él, pero es una decisión de ISA como compañía. El presidente de la Junta de InterNexa es Jorge Carrillo, pero no podría decir que fue él”, señaló al ser consultado sobre a quién atribuía su despido.
Agregó que, cuando se le informó sobre su salida, no le mencionaron ninguna causa ni justificación. También se refirió al proceso contractual en el que estaba inmerso junto con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y aclaró que no se ha adjudicado ningún contrato, por lo que descartó que este haya sido el motivo de su despido.
“Es un proyecto en ejecución, es una oferta, pero no la hemos ganado. Estamos a la espera de que se adjudique”, indicó.
¿InterNexa pasará a manos de Ecopetrol?
Aunque InterNexa es filial de ISA, que a su vez pertenece al grupo Ecopetrol, han surgido versiones sobre un eventual interés de la petrolera estatal en adquirir este activo. Sin embargo, Kattan negó dichas afirmaciones.
Según explicó, la estatal energética (Ecopetrol) hizo una oferta, pero esta no resultó lo suficientemente atractiva, es decir, fue baja frente a las exceptivas de venta de la compañía, por lo que no se tomó la decisión de desinvertir.
¿Qué pasó en fibra óptica?
Kattan señaló que los resultados fueron positivos en el marco del plan nacional de conectividad. Expresó que, desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación e InterNexa se hicieron esfuerzos en esta materia, con el fin de desplegar esta tecnología.
En cuanto a contratos o planes con empresas o sociedades en Medio Oriente, indicó que actualmente no existe ningún negocio en curso. Sin embargo, reconoció que hubo una posibilidad de avanzar en proyectos relacionados con data centers en Emiratos Árabes Unidos, los cuales eran liderados por Ecopetrol, pero que finalmente no se materializaron.
Destacado: Ecopetrol y Frontera Energy firmaron acuerdo para importar gas de Puerto Bahía en Cartagena
Asimismo, dijo que durante su gestión se hizo énfasis en el fortalecimiento de los servicios de datos, la ciberseguridad y la integración de proyectos. Concluyó que respetará la decisión de ISA, y que no acudirá a donde el presidente Petro para intentar volver a la gerencia.
