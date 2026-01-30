Producción de gas en Colombia cayó 11,7 % a noviembre; importaciones bajaron en 2025

Entre enero y noviembre de 2025, la producción promedio de gas natural en Colombia alcanzó 1.265 millones de pies cúbicos diarios, lo que representó una reducción de 11,7 % frente al mismo periodo del año anterior.
Solo en noviembre, la producción se ubicó en 1.247 millones de pies cúbicos diarios, registrando una caída interanual de 9,2 % y un descenso mensual de 1,7 % frente a octubre de 2025.
Si bien La Guajira reportó un incremento en su producción de 19,2 %, en Sucre se presentaron caídas de hasta 20 %, lo que evidencia un comportamiento dispar entre zonas productoras.
En los once primeros meses de 2025, la producción comercializada de gas se situó en 803,6 millones de pies cúbicos diarios, reflejando una disminución de 16,7 % frente al mismo periodo del año anterior.
Para noviembre, la comercialización también mostró retrocesos en la variación mensual, con una caída de 4,1 %. En síntesis, el mercado de gas completa más de dos años consecutivos con descensos en los volúmenes comercializados en su variación anual.
Departamentos que concentraron la producción de gas
Casanare, La Guajira, Córdoba, Sucre y Boyacá concentraron 88,2 % de la producción nacional de gas. De este total, Casanare aportó cerca de 65 %. A nivel municipal, Yopal se consolidó como el principal productor del país.
Las empresas con mayor producción
Ecopetrol lideró la producción de gas en noviembre de 2025, con 1.018 millones de pies cúbicos diarios, equivalentes a 82 % del total nacional. Le siguieron Canacol (9%), Parex (3%), Clean Energy (2%) y otras compañías con participaciones menores.
Importaciones de gas en Colombia
En diciembre de 2025, las importaciones de gas natural alcanzaron 5.721,8 millones de pies cúbicos en el mes, con un promedio diario de 184,6 millones de pies cúbicos al día, según cifras de la Cámara Colombiana de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol). Este volumen representó una disminución de 34,4 % frente al promedio registrado en diciembre de 2024.
Destacado: Entrevista | GeoPark triplicará su tamaño de producción y duplicará reservas: Felipe Bayón, presidente de la compañía
Durante todo 2025, el promedio diario de las importaciones se ubicó en 170 millones de pies cúbicos, lo que implicó una reducción de 20,6 % frente al mismo periodo de 2024.
—