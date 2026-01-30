Entrevista | GeoPark triplicará su tamaño de producción y duplicará reservas: Felipe Bayón, presidente de la compañía

Cuando se hacía referencia a que Felipe Bayón, presidente de GeoPark y expresidente de Ecopetrol, era uno de los pesos pesados de la industria energética en Colombia, no se exageraba. Este 30 de enero de 2025, la empresa anunció la compra de los activos de Frontera Energy en el país. Con esta operación, GeoPark se convierte en la mayor empresa privada de petróleo y gas en Colombia.
En esta conversación con el directivo se abordaron temas como la apuesta estratégica detrás de la adquisición, los plazos para cancelar el crédito flexible con Vitol que permitió financiar la operación, y las proyecciones en producción y reservas, incluyendo los activos de Vaca Muerta, en Argentina.
Además de potenciar sus inversiones en Vaca Muerta, ¿cuál es el objetivo que tiene para adquirir los activos de Frontera Energy en Colombia?
Como GeoPark queremos hacer dos cosas principalmente. Una, proteger, mantener y cuidar los activos que ya tenemos. Eso ha implicado, por ejemplo, todo un proceso de estabilización de la producción y de las operaciones que tenemos principalmente en Casanare y en el Meta. Entonces, esa es la prioridad uno.
La prioridad dos es volver a crecer, volver a esa senda. Entonces, la adquisición de los activos de Frontera nos permite hacer ambas cosas: tener una consolidación con una base de producción mucho más grande, subiendo producción, subiendo reservas, el Ebitda, y nos permite como compañía también crecer.
Por ejemplo, en producción estamos en 28.000 barriles y cuando se cierre la transacción pasaremos a 68.000 barriles o 70.000 barriles, y en el 2028 pasar a 90.000 o 95.000 barriles, es decir, triplicar el tamaño de la compañía en producción, duplicar el tamaño de la empresa en reservas, triplicar el tamaño de la organización en Ebitda, y es una señal de confianza también en la industria y en el país.
¿Pero no están asumiendo un alto riesgo haciendo esa apuesta en Colombia?
Nosotros llevamos muchos años operando en Colombia, somos un operador reconocido, con buenas prácticas, con buen relacionamiento con las comunidades y también desde el punto de vista de seguridad.
Con seguridad me refiero a seguridad industrial, que la gente llegue a sus casas en la misma condición a aquella en la cual llegó al puesto de trabajo. Lo que estamos haciendo es consolidar y decir: queremos seguir apostando al mediano y largo plazo del país. Yo creo que es una buena noticia, nuevamente para la industria, para el país y para GeoPark.
¿Qué inversiones se prevén en los Llanos y en otros campos en Colombia?
Estamos en US$200 millones de inversión este 2026, y vamos a duplicar cuando tomemos la operación, porque en esto hay que hacer un proceso de cierre todavía y demás, más o menos se puede duplicar la inversión.
¿Para cuándo?
Toca esperar a que se cierre, y ese es un proceso que en gran medida depende de nosotros, pero hay cosas que no. Hay temas regulatorios y demás, y eso toma unos meses, eso toma un tiempo.
¿Cuándo terminarían de pagar el crédito con Vitol que ayudó a materializar la inversión?
Son tres años, entonces tenemos mucho tiempo para pagarlo y está con garantía de nuestros barriles de la producción. Desde ese punto de vista no hay problema, y ahora lo que estamos haciendo con esa adquisición es sumar aún más barriles. Es un buen negocio tener la financiación ya asegurada para poder hacer esta compra.
¿Qué le depara a Vaca Muerta en inversión?
La inversión de Vaca Muerta en total son US$1.000 millones, en los próximos tres años deben ser entre US$500 millones y US$600 millones, y la idea es pasar de 2.000 barriles que producimos a 20.000 barriles. Entonces vamos a subir casi a 70.000 en Colombia, más 20.000 de Vaca Muerta, llegando a 90.000 o 95.000 barriles. Triplicamos el tamaño de GeoPark.
¿Quedan ustedes como la única compañía privada de hidrocarburos capaz de mover la aguja en el mercado colombiano?
No, hay muchas compañías. La idea es más que sea una u otra compañía, es como el sector sigue fortaleciéndose, ojalá podamos explorar más, podamos invertir más como sector, como industria. Nosotros estamos haciendo nuestro aporte con esta inversión, que es una que señala confianza y una visión de mediano y largo plazo. El país necesita energía. Entonces podemos entre todos trabajar para darle energía en todos los sentidos.
Destacado: GeoPark y Vitol extendieron acuerdo de compra de activos hasta 2028
Nosotros no estamos en ese sector, pero energías hidráulicas, térmicas, renovables, petróleo, gas, todas las energías son válidas, y vamos a necesitar mucha energía.