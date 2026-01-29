Noticias económicas importantes Noticias de Minería y Energía Noticias económicas internacionales Noticias empresariales Noticias petroleras

GeoPark y Vitol extendieron acuerdo de compra de activos hasta 2028

La compañía energética GeoPark, presidida por Felipe Bayón, también cuenta con una línea de crédito flexible hasta 2027.

Felipe Bayón, presidente de GeoPark. Imagen: Ecopetrol/GeoPark
GeoPark renovó un acuerdo de compra con Vitol y extendió su plazo. Con esto amplió el alcance de la colaboración en los yacimientos de los Llanos en Colombia.

La organización, liderada por Felipe Bayón, señaló que el nuevo acuerdo estipula que venderá y entregará a Vitol toda la producción de crudo de los bloques Llanos 34, Llanos 123 y CPO-5, y que el vencimiento se extiende de junio de 2027 a diciembre de 2028.

Felipe Bayón, presidente de GeoPark. Imagen: Sebastián Alvarado/Valora Analitik
Según lo anunciado, estos nuevos términos “restaurarían los netbacks promedio” que ponderó GeoPark a niveles de un solo dígito, comparables con los puntos de referencia de 2020, lo que compensaría el impacto acumulado de las “tarifas de media distancia” y las tendencias inflacionarias de los últimos años.

Adicionalmente, la empresa tiene acceso a una línea de prefinanciación de Vitol, la cual proporciona hasta US$500 millones. Si la compañía decidiera utilizarla, pagaría como mínimo 7,2 % en tasas de interés, y los fondos estarán disponibles hasta junio de 2027.

En línea con lo anteriormente mencionado, esto permitiría la mejora se liquidez y flexibilidad financiera, con la finalidad de que la empresa implemente planes entre 2026 y 2028, o incluso más allá.

Tags: empresas, energía, Geopark, Petróleo
