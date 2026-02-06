Noticias de Minería y Energía Noticias del mercado financiero

Petro anunció de manera oficial que no eliminaría el subsidio al diésel para estos vehículos

Tras el anuncio del presidente Petro de eliminar el subsidio al diésel, el mandatario anunció que para estos vehículos no aplicará la medida.

Presidente Gustavo Petro. Imagen: Presidencia.
Presidente Gustavo Petro. Imagen: Presidencia.

En días pasados, el presidente Gustavo Petro publicó a través de su cuenta en X una propuesta que busca eliminar el subsidio al diésel, destacando que desde el Gobierno ya se había expedido un decreto para establecer mecanismos diferenciales en el precio del ACPM para vehículos diplomáticos, oficiales y particulares.

Desde el Estado destacaron que estos vehículos no cumplen con la función social, y por esto, se encareció el precio de este importante combustible. De esta manera, el mandatario hizo la solicitud a industriales y otros sectores que no se use el diésel y tampoco el carbón y que se pase al uso de la energía solar.

Petro enfatizó, además, que también se elimine el subsidio al carbón, teniendo en cuenta que, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) las exportaciones mineras solo tuvieron un crecimiento del 20 % en el 2025, lo que muestra una diversificación de productos con este mineral que ha vendido Colombia a otros países del mundo.

precio del acpm en Colombia e impacto en la inflación
ACPM en camiones. Imagen: F. Muhammad – Pixabay

¿A quiénes no se les aplicaría la eliminación del subsidio del diésel?

Dentro de su mensaje, el presidente Petro, destacó que la eliminación del subsidio del diésel no aplicaría para el transporte de carga, que depende en gran medida del uso del ACPM.

De esta manera, destacó que la tarifa preferencial solo aplicará para el transporte de pasajeros, carga y público.

No obstante, pese a esta decisión, Petro hizo un llamado importante a que se haga una transición energética y se disminuya de manera progresiva el uso de este y otros combustibles.

