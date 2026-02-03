En 2025, las exportaciones colombianas incrementaron 1,3 % respecto a las de 2024. Para ese año se ubicaron en más de US$50.199 millones FOB (Free On Board), mientras que en 2024 fueron de US$49.556 millones FOB. El grupo que más contribuyó a las ventas colombianas en el exterior fue el de los combustibles y productos de las industrias extractivas, como el petróleo. Luego siguieron los bienes agropecuarios, alimentos y bebidas; en tercer lugar, las manufacturas, y posteriormente otros sectores de la economía.
Pese a que el petróleo y sus derivados representaron la mayor parte de las exportaciones, ubicándose en más de US$19.190 millones FOB, estas disminuyeron 17,9 % frente al mismo periodo de 2024. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), esto se dio por la caída en las ventas externas de crudo y de sus derivados.
En el mismo año, las ventas en el exterior de las manufacturas fueron superiores a US$11.058 millones FOB, registrando alzas de 4,8 % frente al año inmediatamente anterior. Esta dinámica obedeció al aumento en la exportación de productos químicos y conexos (8,7 %) y de maquinaria y equipos de transporte (7,2 %), los cuales contribuyeron con 4,8 puntos porcentuales a la variación total del grupo.
Exportación por países
En el mismo año, EE. UU. fue el mayor receptor de productos colombianos, con una participación de 29,6 % en el valor FOB. A este país le siguieron Panamá (7,3 %), India (4,3 %), Brasil (3,8 %), Países Bajos (3,7 %), Ecuador (3,7 %) y China (3,3 %).
El café es uno de los bienes exportados, particularmente a Canadá, Bélgica y EE. UU., donde alcanzó ventas por US$2.283 millones FOB, registrando un crecimiento de 70,5 % frente a 2024.
En cuanto al petróleo crudo, este se vende principalmente en Países Bajos, donde registró un alza de 66 % entre 2024 y 2025, al reportar US$434 millones FOB.
Frente a las ventas en China, estas tuvieron una disminución de 30,8 %, lo cual se explica por las menores exportaciones de derivados de la Hulla, que cayeron 90,2 %.
Cifras más exactas de las exportaciones tradicionales en bienes energéticos
En cuanto a los bienes de la canasta energética, como se mencionó anteriormente, el petróleo registró disminuciones entre 2024 y 2025. En el primer año, las ventas se ubicaron por encima de US$15.032 millones FOB, mientras que en el segundo fueron de poco más de US$12.480 millones FOB.
En el caso del carbón, se registró uno de los descensos más notorios. En 2024, este mercado reportó ventas por más de US$7.106 millones FOB, mientras que en 2025 la cifra cayó a US$4.901 millones FOB.
Con base en datos del DANE, el carbón había registrado ventas superiores a las del café en 2024, pero en 2025 la tendencia fue contraria, ya que el café alcanzó exportaciones por más de US$5.788 millones FOB.
En cuanto al ferroníquel, se observaron leves disminuciones. En 2024, este mercado registró ventas por más de US$542.147 FOB, mientras que en 2025 la cifra descendió a US$475.477 FOB.
