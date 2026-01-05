La Asociación Portuaria de Barranquilla (Asoportuaria) emitió un comunicado en el que advierte sobre los impactos para el sector logístico del país el incremento del salario mínimo en Colombia.
En primera instancia, el gremio destacó que la industria portuaria comprende una amplia cadena de actores que hacen posible el ingreso y salida de buques, el movimiento de mercancías a través de las terminales portuarias y su transporte desde y hacia las zonas de influencia en tierra.
Según Asoportuaria, dentro de las terminales portuarias, el porcentaje de trabajadores que devengan el salario mínimo suele ubicarse entre el 5 % y el 20 %.
Sin embargo, en el caso de los operadores portuarios – empresas autorizadas para prestar servicios como cargue, descargue, almacenamiento y remolque, entre otros—, “la proporción de trabajadores remunerados con el salario mínimo o apenas por encima de este, puede ser significativamente mayor, llegando en algunos casos hasta 90 %”.
“Esto se explica debido a que la prestación de muchos de estos servicios requiere una alta intensidad de mano de obra, compuesta en ocasiones por personal con formación técnica, tecnológica o poco calificada, cuya remuneración se estructura alrededor del salario mínimo”, advierte.
En consecuencia, expone, en la actividad portuaria, de manera directa o indirecta, los incrementos del salario mínimo muy por encima de los aumentos del IPC (Índice de Precios al Consumidor) y de la productividad, generan impactos relevantes que terminan trasladándose al costo logístico del país, afectando tanto a importadores como a exportadores.
Costos logísticos en Colombia
De acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional Logística y según cifras del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), el costo logístico en el país para el año 2024 se ubicó en el 15,6 %, como porcentaje de las ventas.
Como se comentó en ese entonces por el gremio exportador, se trata de un nivel ya de por sí elevado, si se compara con el promedio de los países de la OCDE, que oscila entre el 8 % y el 10 %, y con el promedio de América Latina, que se sitúa por debajo del 14 %.
Recomendado: Costos logísticos en Colombia bajaron en 2024, pero siguen casi el doble del promedio OCDE: Analdex
El Conpes 3982 de 2020 sobre Política Nacional Logística, fijo como objetivo reducir el costo logístico del país del 13,5 % registrado en aquel entonces, hasta el 9,5 % para el año 2030.
“No obstante, el impacto que tiene el reciente y significativo aumento del salario minimo sobre la logística – no solo portuaria, sino también en transporte terrestre, almacenamiento y otras actividades conexas— nos aleja de esa meta y reduce la competitividad del país”, resaltaron desde Asoportuaria.
Para el gremio, si bien resulta complejo estimar con exactitud el impacto de esta medida, es claro que afectará a buena parte de los servicios logísticos y portuarios.
“Cabe recordar que la propia Ley de Puertos establece que no pueden cobrarse tarifas que no cubran los gastos de operación de las sociedades u operadores portuarios, cuando una porción significativa de estos gastos corresponde a costos laborales y estos aumentan en un 23 %, el efecto sobre los precios de los servicios resulta inevitable”, advirtió Asoportuaria.
Todo lo anterior ocurre en un entorno competitivo complejo para muchos sectores generadores de carga, en el que Colombia compite con países vecinos por atraer inversión extranjera, consolidarse coma destino del nearshoring, avanzar en su proceso de reindustrialización y diversificar su oferta exportadora.
“Medidas como esta, además de los efectos expresados por múltiples sectores, van a afectar la competitividad del país y posiblemente la eficiencia portuaria, de la cual Colombia es ejemplo a nivel regional.