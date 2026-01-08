Uruguay dio vía libre al ingreso del aguacate Hass de Colombia

Colombia sigue ampliando el mapa de destinos internacionales para su aguacate Hass.
El país logró la admisibilidad del producto en Uruguay, tras un proceso técnico que permitió demostrar ante las autoridades sanitarias de ese país la calidad productiva y el estatus fitosanitario de esta fruta colombiana.
La noticia se oficializó luego de que la Dirección General del Servicio Agrícola del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay expidiera la Resolución 1323/2025, mediante la cual se autoriza el ingreso a ese mercado, estableciendo los requisitos fitosanitarios correspondientes.
Dicho esto, a partir de ahora, los exportadores interesados deberán solicitar ante dicha autoridad la Autorización Fitosanitaria de Ingreso (AFIDI).
Este avance fue posible gracias a las mesas técnicas bilaterales adelantadas entre ambos países, en las que Colombia presentó los sistemas de control, certificación y vigilancia fitosanitaria que respaldan la producción nacional de aguacate Hass.
El momento del aguacate Hass
El nuevo acceso se da en un momento clave para el sector. A corte de noviembre de 2025, Colombia había exportado 147.013 toneladas de aguacate Hass, lo que representó un crecimiento del 46,6 % frente a 2024.
Además, durante 2025 fueron certificados más de 773 predios bajo el esquema de Buenas Prácticas Agrícolas, de los cuales 232 son liderados por mujeres rurales.
La cadena productiva del aguacate también muestra un impacto relevante en términos de inclusión: las mujeres representan cerca del 35 % de la fuerza laboral del sector en Colombia y alrededor del 30 % a nivel mundial.
Con Uruguay, el aguacate Hass colombiano amplía una lista de mercados que ya incluye destinos como Europa, Estados Unidos, Canadá, China, Japón, Corea del Sur, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Chile, Argentina, Perú, Singapur, entre otros.
Paula Andrea Cepeda, gerente general del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) destacó que el proceso se dio en tiempo récord. “Las negociaciones iniciaron el 22 de mayo de 2025 y en menos de un año el país logró la admisibilidad para este producto en la República de Uruguay”, señaló.
La entrada del aguacate Hass a Uruguay no solo fortalece el posicionamiento del producto colombiano en el Cono Sur, sino que también abre nuevas oportunidades para productores, exportadores y comunidades rurales vinculadas a esta cadena productiva.