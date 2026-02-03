Petro anuncia que eliminará subsidios al diésel y al carbón

El presidente Gustavo Petro publicó en su cuenta de X un mensaje en el cual anunció su intención de eliminar los subsidios al diésel y el carbón, excepto para transporte de carga.
El año pasado, el Gobierno ya había expedido un decreto que establecía un mecanismo diferencial en el precio del diésel (ACPM) para los vehículos de servicio particular, diplomático y oficial por considerar que estos no cumplen una función social esencial, dejando una tarifa preferencial solo para el transporte público de carga y pasajeros.
Por su parte, el impuesto a los consumidores de carbón se ha venido incrementando progresivamente desde 2016 con el fin de desincentivar su uso y reducir así las emisiones climáticas.
El mandatario solicitó a industriales y al sector agrícola dejar de usar carbón y diésel, “pásense a la energía solar, por favor”, escribió.
También destacó que, de acuerdo con el DANE, las exportaciones no minero energéticas crecieron 20 % en todo 2025, dando cuenta de una diversificación de los productos que tradicionalmente ha vendido el país en el exterior.
“Crecimos las exportaciones en lo que nos interesa, sube la exportación de automóviles, creo que Colombia será potencia exportadora se vehículos eléctricos”, dijo Petro.
“En medio de un escenario global convulsionado, Colombia mantiene y consolida un comercio exterior en la dirección de la transformación productiva. Seguiremos trabajando y apostando por estos sectores”, indicó Mario Valencia, jefe de la Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
