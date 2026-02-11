Sindicato desmiente a Petro, niega que Ecopetrol se quebraría si produce con fracking y advierte déficit de gas

En el Consejo de Ministros del 10 de febrero de 2026, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, señaló que, si los precios del petróleo Brent, que es el referente internacional con el que se negocia el crudo, disminuyen, Ecopetrol va a quebrar.
El mandatario dijo: “Si baja el precio del petróleo a US$60 el barril, se quiebra Ecopetrol. El compañero sindicalista que se metió a la Unión Sindical Obrera (USO) no tiene ni idea de esto. Entonces quiere que hagamos fracking, es decir, quiere arruinar Ecopetrol con fracking. Hay que decírselo a los trabajadores”.
Comportamiento del Brent hasta la mañana del 11 de febrero de 2026.
La USO no se quedó sin responder. El sindicato mencionó que el punto de equilibrio de la compañía se sitúa en US$50 por barril. Además, dijo que el ‘lifting cost’, es decir, todos los gastos relacionados con las actividades operacionales para extraer petróleo o gas desde el yacimiento hasta ponerlo en condiciones de comercialización, se ubica en cerca de US$12 por barril.
Lo anterior quiere decir que Ecopetrol, con un precio superior a US$50 por barril, genera utilidades positivas.
“La afirmación según la cual Ecopetrol se quebraría con precios inferiores a US$60 por barril carece de sustento técnico”, dijo la organización.
A lo que agregó que, en el caso de la extracción de crudo y gas a través de fracking en Vaca Muerta (Argentina), el ‘lifting cost’ se encuentra entre US$4 y US$5 por barril, y el punto de equilibrio en US$45 por barril. De esa manera, brindó datos con los cuales deja implícita su afirmación de que el fracking ayudaría a mejorar las utilidades en la extracción de estos energéticos. Añadió que, con esas cifras, se desmienten las afirmaciones del presidente de que el fracking precipitaría la quiebra de Ecopetrol.
“¿Sabe el presidente que los yacimientos no convencionales, en términos de emisiones por barril producido, tienen una huella de carbono menor que muchos campos convencionales maduros? ¿Sabe usted que el petróleo producido mediante fracking es generalmente liviano, con mejor precio de mercado, frente al crudo pesado que actualmente constituye una parte importante de la producción colombiana?”, manifestó el sindicato.
A su vez, añadió que Colombia no está logrando suplir su propia demanda de gas y que se está importando cerca de 20 % del consumo, que en parte también va para abastecer a hogares, pequeños comercios y gas vehicular. Adicionó que la Refinería de Barrancabermeja compra desde el exterior crudo liviano, cuando históricamente se abastecía con petróleo de origen colombiano.
Incluso manifestó que la petroquímica de Barrancabermeja ha tenido deterioros por la insuficiente disponibilidad de gas.
“Lejos de llevar a Ecopetrol a la quiebra, el desarrollo responsable del fracking en Colombia podría salvarla, garantizar la operación plena de la refinería de Barrancabermeja y asegurarle al país la autosuficiencia y soberanía energética”, expresó.
La organización incluso fue más allá, señalando que, si lo que se quiere es evidencia científica, deben realizarse pilotos de fracking para que sea la técnica y la ciencia, y “no el miedo”, lo que determine la viabilidad de esta técnica de extracción de petróleo y gas.
La USO dijo que es “inaudito” que se deje de producir petróleo y gas en Colombia para que los costos energéticos tengan que asumirse desde el exterior, lo que ocasiona que estos sean importados de yacimientos no convencionales, es decir, que utilizan fracking en EE. UU., mientras se prohíbe su uso en Colombia.
