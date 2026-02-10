Ricardo Roa no renunciará a la presidencia de Ecopetrol pese a imputación de cargos de la Fiscalía

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, quien además está inmerso en denuncias de la Fiscalía en su contra, no va a abandonar el cargo. Lo anterior fue confirmado por Juan David León, quien es su apoderado.
El jurista fue enfático en que Roa no renunciará y que la decisión tendrá que pasar por el gobierno corporativo, es decir, por la Junta Directiva de la compañía, a lo que agregó, en entrevista con Blu Radio, que no es culpable de un presunto tráfico de influencias y que en el caso opera la presunción de inocencia, frente al otro proceso por exceder los montos en la campaña Petro Presidente.
Todo comenzó con la imputación de cargos del ente judicial por una presunta violación de los topes de campaña en la campaña que llevó a Petro a la presidencia de Colombia, y también por un supuesto tráfico de influencias en la adquisición de un apartamento en el barrio Chicó, en Bogotá, que es una zona exclusiva de la ciudad.
En la agenda mediática se afirmó que el metro cuadrado por el cual Roa compró la propiedad, al norte de la ciudad, fue de $6 millones, cuando esta propiedad tiene un valor por metro cuadrado más alto.
El abogado dijo que el contrato que estableció el directivo con la empresa Princeton International para la adquisición de esa vivienda está acreditado y que cuentan con todo el soporte documental, declaraciones de personas que intervinieron en el proceso, entre otros detalles presentados a la Fiscalía, según lo manifestó también en La FM.
“El origen de los recursos con los cuales el doctor Roa pagó su apartamento no son propios, sino que muchos de ellos derivan de un tema crediticio con entidades financieras que le prestaron una gran cantidad de recursos para poder adquirir el inmueble. Esa fue la negociación que se hizo con Princeton International por un valor que estaba establecido y que correspondía a lo que en ese momento era el valor comercial de un bien inmueble con esas características”, dijo.
Argumentó en la emisora mencionada que la valorización de un bien inmueble no solo depende de su tamaño o de la zona, sino también del estado de la propiedad.
Además, negó que hubiese existido una violación de topes en la campaña Petro Presidente en 2022, expresando que hubo gastos juiciosos, organizados y estructurados a través de contratos y manuales establecidos con la finalidad de evitar cualquier inconveniente legal. Cabe señalar que, el Consejo Nacional Electoral declaró que sí se volaron los topes tras un fallo en 2025.