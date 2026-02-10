Regasificadora del Pacífico logra financiación por US$130 millones de FDN y BTG Pactual: así es el importante proyecto

La Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y BTG Pactual anunciaron que financiarán el proyecto de la Regasificadora del Pacífico en Colombia. Esta es una infraestructura energética para traer gas desde el exterior, y de esa manera, garantizar el abastecimiento de la demanda para la población.
Cada una aportará US$65 millones, es decir, el monto total llega a US$130 millones, y esta operación se contempla en un plazo de hasta seis años, que a su vez también está respaldada por un contrato ‘take or pay’ de largo plazo con Ecopetrol.
El presidente de la FDN, Rafael Herz, señaló que Colombia está enfrentando un reto estructural en el abastecimiento de gas. Por lo tanto, este proyecto presenta una nueva solución para la diversificación de las fuentes de suministro, el aumento de la confiabilidad en el sistema y para evitar cuellos de botella en el transporte.
La regasificadora recibirá, almacenará, transportará y regasificará el gas a través del puerto de Buenaventura, y luego será inyectado en el Sistema Nacional de Transporte en Buga. Cabe recordar que los procesos de regasificación están relacionados con la conversión del gas natural licuado, que se transporta en barcos en estado criogénico, para luego llegar a estos puntos y convertirse en estado gaseoso, y de esa manera, llegar a los usuarios.
Este proyecto está diseñado, según lo manifestaron las organizaciones, para atender la demanda esencial del energético, es decir, hogares, pequeños comercios y gas vehicular.
La demanda en esa zona del Pacífico colombiano supera 80 millones de pies cúbicos diarios y no hay contratos a largo plazo para abastecerla. Con esta infraestructura se permitirá atender al mercado interior, según lo manifestaron las empresas, con precios competitivos frente a otras alternativas de importación.
