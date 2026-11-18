El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reveló los resultados del PIB del tercer trimestre de 2026. Este indicador mide cómo se comportó la economía colombiana durante dicho periodo. Las previsiones del mercado apuntaban a un crecimiento de mínimo 0,8 % (Grupo Davivienda) y máximo 2,2 % (Bancolombia).
Sin embargo, el alza fue de apenas 0,5 %, impulsada por la extracción de minerales como el oro y la plata, junto con recursos del gasto público. Pese a que la economía sigue al alza, este es su desempeño más frágil en más de dos años. La última vez que Colombia registró un aumento como este fue en el primer trimestre de 2024 con 0,3 %.
En cuanto a las cifras, estas indicaron lo siguiente: el PIB de petróleo, gas y minería creció 7,8 % en el trimestre, aportando 0,3 puntos porcentuales al crecimiento global. El gasto público creció 1,6 % y también aportó la misma cifra al PIB del tercer trimestre; sin embargo, en materia de gasto estatal, este crecimiento fue menor que en trimestres anteriores, ya que en el tercer trimestre de 2025 se ubicó en 7,7 % y en el segundo de 2026 en 10,1 %. Lo anterior significa que, a pesar de que el segmento jaló la economía, fue el que más se moderó.
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Las actividades artísticas y de entretenimiento, servicios públicos, el segmento inmobiliario, e incluso la construcción presentaron aportes más moderados, que finalmente sumaron al resultado final. Pero los segmentos que tuvieron descensos fueron actividades financieras y de seguros (-0,8 %), información y comunicaciones (-2,9), manufactura (-1,2) y el que peor desempeño tuvo fue agro, ganadería, caza y pesca, con una baja de -6,7 %, restando 0,8 puntos al PIB total.
El consenso entre los analistas consultados es que el débil crecimiento económico durante el trimestre se debió a una normalización del gasto estatal, a pesar de que este siguió siendo relevante para mantener las cifras en verde. El consumo de los hogares también se moderó, pasando de 2,8 % a 1,7 % del segundo al tercer trimestre.
Los ajustes en consumo se concentraron principalmente en vestuario, recreación, entre otros. Además, otro punto que alteró el resultado fue la aceleración de las importaciones a 9,8 %, restando dos puntos porcentuales al total del crecimiento del PIB. El último gran factor que golpeó a la economía fue el terremoto del 10 de agosto de 2026.
Julio Romero, economista jefe de Corficolombiana, adicionó que “en minería, el crecimiento de 7,8 % fue un rebote más que un cambio de tendencia. Impulsado por carbón y minerales metalíferos (oro, plata), que tenían una base de comparación baja. Petróleo y gas, lo que más pesa, siguió contrayéndose. Por otro lado, en el sector financiero se ve el impacto del terremoto en el pago de seguros, que cayeron 8,3 % anual en el tercer trimestre”.
Por su parte, el gerente de estrategia de inversión de Alianza Fiduciaria, Felipe Campos, afirmó que el bajo crecimiento de la economía se debió principalmente a la contracción del agro. Su mala racha fue acompañada de “retrocesos” en el sector industrial y de telecomunicaciones. De otro lado, pese a que el consumo y la inversión crecieron, el alza en las importaciones y la caída en exportaciones mermaron el dinamismo económico.
Para Camilo Pérez, jefe del equipo de investigaciones económicas del Banco de Bogotá, al haber dejado atrás la celebración de la Copa del Mundo 2026 y de las elecciones a la Presidencia, se evidenció la verdadera dimensión del crecimiento económico. Según dijo, esta tendencia a la desaceleración, aunque sorpresiva por su intensidad, ya se venía presentando desde el segundo trimestre, pero estaba oculta por factores temporales.
“La revaluación (del peso) ha afectado sectores exportadores, de la industria, pero también de servicios, turismo y remesas reflejan este impacto. De otro lado, las tasas de interés altas también están impactando la demanda, desacelerando el consumo de los hogares. El menor gasto público es bueno para las finanzas públicas, pero impacta negativamente la actividad”, expresó.
Por otro lado, José Luis Mojica, gerente de investigaciones macroeconómicas de Bancolombia, afirmó que la revaluación del peso incentivó la demanda de compras externas, lo que trajo como consecuencia un crecimiento en las importaciones de casi 10 %. Esto quiere decir que los mercados externos han ganado terreno en la demanda local y un balance externo más deficitario.
Para el economista, el frágil incremento en el PIB de la construcción también se debe a las altas tasas de interés del Banco de la República, que impiden un mayor consumo de crédito para adquirir vivienda.
¿Cómo le fue a cada segmento de la economía?
- Minas, petróleo y gas: fue el segmento que mejor desempeño tuvo en su crecimiento trimestral, llegando a 7,8 %, el mejor en años. Sin embargo, este rubro venía en decrecimiento desde el primer trimestre de 2024, lo cual puede favorecer las cifras al alza cuando se aplica el comparativo anual. Lo que más impulsó a este segmento fue la extracción de minerales metalíferos, por ejemplo, el oro y la plata, junto con la producción de carbón, aunque en menor medida. David Cubides, economista jefe del Banco de Occidente, adicionó que los precios internacionales de dichos minerales estuvieron por encima frente a los de 2025, en oro cerca de 23 %, en plata 59 % y platino 24 %. Esto pudo favorecer el entorno comercial y de producción del sector. Por el contrario, el petróleo y el gas cayeron en producción 2,9 %.
- Administración pública: por varios periodos, el gasto estatal brindó dinamismo a la economía. En el segundo trimestre de 2025, su crecimiento fue de 7,7 %, y en el tercero de 2026 fue de 10,1 %. Sin embargo, en el tercer trimestre de 2026 se ubicó en 1,6 %, su menor alza en dos años.
- Agro: fue el que tuvo el desempeño más bajo. Su decrecimiento llegó a 6,7 %, y con ello, cerró cuatro trimestres consecutivos con cifras en rojo que vienen desde finales de 2025. Adrián Garlati, economista y profesor de la Universidad Javeriana, señaló que uno de los mercados que está enfrentando dificultades es el café.
- Manufactura: la última vez que este segmento registró decrecimientos fue a finales de 2024. En el trimestre analizado, su caída en el PIB fue de 1,2 % y se debió a bajas en la elaboración de productos de alimentos, bebidas y de tabaco. A la vez, se presentó una menor fabricación de textiles, tales como prendas de vestir, calzado, maletas, bolsos, entre otros. Igualmente, productos transformados de la madera y de refinación petrolera, tales como papel, cartón o plásticos, decrecieron.
- Servicios públicos: suministro de electricidad, gas, aire acondicionado, agua y gestión de residuos se mantiene en cifras verdes. Su alza fue de 3,9 % y ninguno de los anteriores servicios registró bajas. Habrá expectativas de este segmento cuando llegue el pico del fenómeno de El Niño en el cuarto trimestre de 2026.
- Construcción: desde el último trimestre de 2024, este sector venía siendo impactado con cifras a la baja y en rojo. Pero en el tercer trimestre, tuvo un alza de 0,6 %, que si bien no es la más significativa, lo es cuando se compara con las cifras negativas de anteriores periodos. Este mercado además se vio impactado por el cese de subsidios de vivienda del programa ‘Mi Casa Ya’ bajo el gobierno del expresidente Gustavo Petro.
Habrá expectativas para planes de reconstrucción de vivienda tras el terremoto de agosto de 2026, y también, por el programa estatal ‘Mi Casa Milagro’ del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.
- Comercio al por mayor y al por menor: creció 0,7 % por alzas en el sector automotor, particularmente en reparación a vehículos y motocicletas. Sin embargo, en servicios de transporte y almacenamiento de esto rubro, al igual que el alojamiento y servicios de comida, hubo decrecimientos, aunque no alcanzaron a llegar al sector a cifras en rojo.
- Sector TIC: información y comunicaciones presentó una baja de 2,9 % en su PIB, luego de no haber tenido crecimiento en el segundo trimestre de 2026. En lo que va de 2026, apenas tuvo un alza de 1,6 % a principios de año.
- Actividades financieras y de seguros: tuvieron su único decrecimiento en lo que va de 2026 bajando 0,8 %. Desde hacía año y medio este mercado no registraba cifras rojas. Corficolombiana afirmó que en el sector financiero se ve el impacto del terremoto en el pago de seguros, que cayeron 8,3 % anual en el trimestre.
- Actividades inmobiliarias: este es uno de los rubros más estables, por lo menos en materia de crecimiento del PIB. El indicador reportó alza de 1,9 % en el trimestre, levemente inferior a las presentadas en el primer y segundo trimestre que fueron de 2 % y 2,1 %, respectivamente.
- Actividades profesionales: registraron su menor crecimiento en el año con 0,9 %. En este segmento crecieron actividades científicas y técnicas, junto con servicios administrativos y de apoyo.
- Actividades artísticas: este mercado creció 5,2 % y se ha mantenido en cifras en verde desde la pandemia. Adicionalmente, entretenimiento y recreación crecieron 7,3 %.
¿Cómo terminará el PIB?
Campos afirmó que la proyección total para 2026 es de 1,9 %. Advirtió que el repunte en la actividad en septiembre ofrece señales positivas, pero la recuperación también girará en torno a cómo sigue el agro, el consumo de los hogares y la inversión.
Finalmente, Cubides aseguró que el crecimiento para el año estaría en cerca de 2 %. Esto quiere decir que en 2026, la economía colombiana crecería por debajo de su potencial, que es de 3 %. El gobierno De la Espriella ha señalado que espera aumentar este ritmo hasta 6 %.