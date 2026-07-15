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Ecopetrol confirma fecha en que revelará sus resultados del segundo trimestre de 2026

La administración de Ecopetrol realizará una conferencia virtual con transmisión simultánea en español e inglés para presentar los resultados.

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Resultados financieros de Ecopetrol
Resultados financieros de Ecopetrol. Foto: Valora Analitik

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Ecopetrol revelará el próximo lunes 3 de agosto, después del cierre de la Bolsa, sus resultados financieros y operativos correspondientes al segundo trimestre de 2026, uno de los reportes más esperados por el mercado para evaluar el desempeño de la compañía.

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Posteriormente, el martes 4 de agosto de 2026, la administración realizará una conferencia virtual con transmisión simultánea en español e inglés para presentar los resultados.

Ecopetrol. Imagen: Valora Analitik

Horario de la conferencia:

  • 10:30 a. m. (hora de Colombia) 

  • 11:30 a. m. (hora de Nueva York)

Los interesados podrán seguir la transmisión registrándose previamente en el siguiente enlace: https://xegmenta.co/ecopetrol/registro-conferencia-de-resultados-2t-2026

Durante la conferencia, los participantes podrán enviar sus preguntas a través de la plataforma una vez inicie la transmisión. 

Una vez finalizado el evento, el comunicado de resultados, la presentación, el webcast y la grabación de la conferencia estarán disponibles en la página web de Ecopetrol: www.ecopetrol.com.co.

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La compañía recomendó verificar con anticipación que el navegador permita el funcionamiento normal del webcast y que cuente con una versión actualizada de Google Chrome, Mozilla Firefox o Internet Explorer, para garantizar el acceso a la transmisión. 

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Tags: ecopetrol
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