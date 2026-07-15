Ecopetrol confirma fecha en que revelará sus resultados del segundo trimestre de 2026

Ecopetrol revelará el próximo lunes 3 de agosto, después del cierre de la Bolsa, sus resultados financieros y operativos correspondientes al segundo trimestre de 2026, uno de los reportes más esperados por el mercado para evaluar el desempeño de la compañía.
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Posteriormente, el martes 4 de agosto de 2026, la administración realizará una conferencia virtual con transmisión simultánea en español e inglés para presentar los resultados.
Horario de la conferencia:
10:30 a. m. (hora de Colombia)
11:30 a. m. (hora de Nueva York)
Los interesados podrán seguir la transmisión registrándose previamente en el siguiente enlace: https://xegmenta.co/ecopetrol/registro-conferencia-de-resultados-2t-2026
Durante la conferencia, los participantes podrán enviar sus preguntas a través de la plataforma una vez inicie la transmisión.
Una vez finalizado el evento, el comunicado de resultados, la presentación, el webcast y la grabación de la conferencia estarán disponibles en la página web de Ecopetrol: www.ecopetrol.com.co.
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La compañía recomendó verificar con anticipación que el navegador permita el funcionamiento normal del webcast y que cuente con una versión actualizada de Google Chrome, Mozilla Firefox o Internet Explorer, para garantizar el acceso a la transmisión.