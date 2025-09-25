Ecopetrol, el activo más destacado por segunda jornada consecutiva

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 24 de septiembre de 2025 en 1.880,71 puntos registrando una leve variación positiva de 0,49 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 36,32 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva su tendencia alcista en el marco de tiempo diario. La primera zona de soporte estaría en los 1.820 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia quedaría señalada en los 1.900 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $85.043 millones, mostrando una variación negativa de 24,00 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $111.967 millones.
Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Ecopetrol (Ecopetrol + 2,75 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $30.237 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a preferencial Grupo Cibest (PFCibest – 0,28 %) que negoció $12.038 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos las acciones de Cementos Argos ordinaria (Cemargos + 0,90 %) que transaron un monto de $8.687 millones.
En una jornada positiva para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores incrementos:
- En el primer lugar, las acciones de Ecopetrol (Ecopetrol) que suben 2,75 %.
- En la segunda casilla, el banco BBVA (BBVACOL) que avanzó 2,22 %.
- Finalmente, los títulos de Enka (Enka) 1,45 %.
Las acciones de Grupo Argos ordinaria (Grupoargos) cayeron – 1,57 % y se convierten en el activo con mayor retroceso en la jornada bursátil.
Información técnica.
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cemargos, CNEC, Conconcret, Corficolcf, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grubolivar, Grupoargos, Gruposura, ISA, Mineros, Nubank, PFAval, PFCibest, PFCemargos, PFCorficolcf, PFDavvnda, PFGrupoarg, PFGrupsura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap