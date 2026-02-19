Noticias económicas importantes Noticias de Minería y Energía Noticias empresariales Noticias petroleras

Ecopetrol elevó sus reservas probadas en 2025 pese a caída en precios del petróleo

Pese a un entorno complejo, Ecopetrol reveló cifras positivas de sus reservas.

Sede principal de Ecopetrol. Crédito: Facebook de Ecopetrol

Ecopetrol reportó que al cierre de 2025 sus reservas probadas (1P) de petróleo, condensado y gas natural ascendieron a 1.944 millones de barriles de petróleo equivalente (MBPE), lo que representa un incremento de 2,7 % frente al nivel registrado al cierre de 2024.

Las cifras fueron estimadas bajo los estándares de la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) y el 99 % de las reservas fueron certificadas por las firmas independientes: Ryder Scott Company, DeGolyer & MacNaughton y GaffneyCline & Associates.

Durante el año, la compañía incorporó 300 MBPE en reservas probadas y alcanzó un índice de reposición de 121 %, el más alto de los últimos cuatro años.

Esto significa que logró reponer más barriles de los que produjo en el periodo, pese a un entorno de precios menos favorable.

El precio promedio del Brent en 2025 fue de US$68,64 por barril, una caída de 13,9 % frente a los US$79,69 por barril registrados en 2024.

La incorporación de reservas estuvo respaldada principalmente por proyectos de recobro mejorado en campos como Castilla, Chichimene y Akacías, así como por la optimización operativa en activos como Rubiales y La Cira–Infantas.

También influyeron acuerdos contractuales suscritos con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

 

