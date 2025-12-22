Tras versiones publicadas en días recientes sobre una eventual adquisición en Brasil, Ecopetrol señaló que no existen compromisos vinculantes ni obligaciones de concretar transacciones.
En la Cuenca de Santos, Ecopetrol participa en proyectos offshore como Gato do Mato, un consorcio integrado por Shell (50 %), TotalEnergies (20 %) y la petrolera colombiana (30 %), que se encuentra en fase de desarrollo.
Evaluaciones en etapa preliminar
Ecopetrol explicó que la revisión de oportunidades inorgánicas hace parte de su dinámica habitual de análisis y que actualmente analiza alternativas en el mercado brasileño, donde el Grupo ya tiene presencia. Sin embargo, precisó que estas se encuentran en etapas preliminares de revisión y estudio.
Según la compañía, los procesos incluyen el intercambio de información confidencial y la realización de distintos análisis que aún están en curso.
Ecopetrol reiteró que, hasta el momento, no existen decisiones adoptadas ni acuerdos vinculantes suscritos.