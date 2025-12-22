Ecopetrol, noticias y análisis de interés Noticias de Minería y Energía Noticias económicas importantes Noticias económicas internacionales

Ecopetrol evalúa proyectos en Brasil, pero no hay acuerdos concretados

La compañía confirmó que analiza alternativas en ese mercado, pero no hay acuerdos ni compromisos en firme.

Logo de Ecopetrol
Foto: Valora Analitik

Tras versiones publicadas en días recientes sobre una eventual adquisición en Brasil, Ecopetrol señaló que no existen compromisos vinculantes ni obligaciones de concretar transacciones.

En la Cuenca de Santos, Ecopetrol participa en proyectos offshore como Gato do Mato, un consorcio integrado por Shell (50 %), TotalEnergies (20 %) y la petrolera colombiana (30 %), que se encuentra en fase de desarrollo.

Evaluaciones en etapa preliminar

Ecopetrol explicó que la revisión de oportunidades inorgánicas hace parte de su dinámica habitual de análisis y que actualmente analiza alternativas en el mercado brasileño, donde el Grupo ya tiene presencia. Sin embargo, precisó que estas se encuentran en etapas preliminares de revisión y estudio.

Según la compañía, los procesos incluyen el intercambio de información confidencial y la realización de distintos análisis que aún están en curso.

Destacado: Sirius, el proyecto de gas más importante de Colombia, entró de lleno en desarrollo y producción.

Ecopetrol reiteró que, hasta el momento, no existen decisiones adoptadas ni acuerdos vinculantes suscritos.

