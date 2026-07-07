Ecopetrol frena temporalmente contratación para mantenimiento de refinerías

Ecopetrol anunció que suspenderá temporalmente el proceso de contratación del servicio de mantenimiento de las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena. El procedimiento también incluía la gestión de activos industriales con parada de planta y en operación.
Durante la pausa, se impulsarán los análisis empresariales de las diferentes inquietudes y observaciones formuladas en el desarrollo de este protocolo.
Según la compañía, la suspensión también permitirá evaluar y, de ser procedente, requerir de la intervención de la Dirección de Cumplimiento de Ecopetrol S.A. y de la Procuraduría General de la Nación, en desarrollo de su función preventiva.
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“Ecopetrol S.A. garantiza en su gestión contractual altos estándares de transparencia y actúa en estricto cumplimiento de las reglas del proceso, la legislación aplicable, los derechos y garantías del mismo”, indicó.
De la misma manera, la petrolera señaló que este se realizará en términos de moralidad, transparencia, concurrencia, pluralidad, objetividad, eficiencia, eficacia y competitividad, “principios sobre los que se fundamenta la actividad contractual de Ecopetrol S.A., su Código de Ética y las mejores prácticas corporativas”.
El anuncio de Ecopetrol se presenta luego de las denuncias asociadas a presuntas irregularidades en los procesos de elección. Puntualmente, varios medios locales han hecho mención de cartas dirigidas a la Junta Directiva en las que se pedía detener contrataciones que, en conjunto, ascienden a cerca de US$700 millones.
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