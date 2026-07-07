Producción de Mineros creció 12 % en el primer semestre gracias a activos en Nicaragua

Mineros vendió 122.634 onzas equivalentes de oro en el primer semestre de 2026, lo que significó un alza de 12 % frente al mismo periodo de 2025. La compañía minera ahora espera producir 240.000 onzas de oro durante este año.
Si solo se pone la lupa sobre el segundo trimestre de 2026, la producción llegó a 59.639 onzas de oro, lo que representó un aumento de 11 % frente al mismo trimestre de 2025. Lo anterior se vio impulsado por las mejoras en las operaciones en Nicaragua y Colombia. Adicionalmente, la compañía registró un récord en plata vendida, al alcanzar 150.680 onzas, más del doble de las 70.732 onzas comercializadas en el segundo trimestre de 2025.
Esto también significa que Mineros alcanzó un récord en plata vendida, con un incremento interanual de 113 %, jalonado por la planta de procesamiento de Hemco, en Nicaragua.
“La propiedad Hemco en Nicaragua continuó marcando el ritmo con 37.157 onzas de oro, un aumento interanual de 12 %, y plata vendida de 148.565 onzas, más del doble del periodo del año anterior. La capacidad de procesamiento continúa avanzando hacia las 2.500 toneladas por día previstas para finales de año”, expresó la compañía.
De esta manera, este activo en Nicaragua se consolidó como el principal motor del crecimiento durante el trimestre. Mientras tanto, la propiedad Nechí, en Colombia, entregó 22.482 onzas de oro, lo que significó un aumento de 8 % en la comparación interanual.
Como resultado de estos indicadores, la compañía elevó su meta de producción para 2026, pasando de un rango entre 200.000 y 220.000 onzas a una meta de 240.000 onzas. A la vez, asumió un precio del oro de US$4.405 por onza.
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“En Nicaragua la producción aumentó y refleja el éxito sostenido de nuestro programa de optimización metalúrgica y el significativo valor del subproducto implícito en nuestras operaciones. Estas no son ganancias aisladas, son el producto de una inversión deliberada y disciplinada en nuestra planta. En Colombia, el oro vendido de 22.482 onzas representó un aumento de 8 % interanual, lo que refleja alentadoras mejoras operativas”, concluyó Daniel Henao, presidente de la empresa.
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