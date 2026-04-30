Ecopetrol, Grupo Aval y Cibest lideran desempeño de acciones colombianas en mercados internacionales

El panorama de los títulos colombianos listados en bolsas de Estados Unidos y Canadá muestra una marcada divergencia en lo que va del año, con resultados que oscilan entre ganancias excepcionales y pérdidas moderadas según el sector y la coyuntura de cada emisor.
Ecopetrol (EC) es, con amplia diferencia, el mejor desempeño del grupo. Su ADR en la Bolsa de Nueva York acumula una valorización de +45,44 % en lo corrido del año, impulsada por la recuperación del precio del petróleo y por el denominado «trade electoral», la apuesta de los inversionistas por activos colombianos ante la expectativa de un cambio de gobierno en las elecciones de 2026. La petrolera estatal había atravesado un 2025 marcado por la incertidumbre regulatoria y las presiones sobre su política de dividendos.
Gráfico: Valora Analitik
En segundo lugar, se ubica Grupo Aval (AVAL), cuyo ADR en Nueva York anota una ganancia de +11,16 % en el período analizado, beneficiado por la revalorización de sus filiales bancarias. Muy cerca figura Grupo Cibest (CIB), el holding financiero que agrupa a Bancolombia, con un avance de +9,83 % en el mismo mercado.
En contraste, los dos títulos restantes del comparativo registran terreno negativo. Mineros (MSA), listada en la Bolsa de Toronto (TSX), acumula una caída de -7,94 %, lo que contrasta con el excepcional desempeño del precio del oro en los mercados internacionales durante el período y refleja presiones operativas y de costos propias del emisor.
El resultado más negativo del grupo corresponde a Tecnoglass (TGLS), que retrocede -16,93 % en lo corrido del año, impactada por el enfriamiento del sector de construcción residencial en EE. UU., su principal mercado de destino.
El comportamiento divergente entre los cinco emisores evidencia que el optimismo de los inversionistas extranjeros frente a los activos colombianos no es homogéneo: se concentra en los sectores energético y financiero, mientras que las compañías más expuestas a dinámicas operativas particulares o a la demanda externa siguen bajo presión.
—