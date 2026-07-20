Relevante | Ecopetrol reanuda OPA en Brasil para adquirir otro 25 % de Brava Energía

Ecopetrol anunció la reanudación de la Oferta Pública de Adquisición Voluntaria (OPAV) en Brasil, un paso clave dentro del proceso para consolidar la adquisición de una participación controlante en Brava Energía, una de las compañías del sector de hidrocarburos más relevantes del mercado brasileño.
La petrolera colombiana informó que, a través de su filial Ecopetrol Investimentos Do Brasil LTDA, publicó este 20 de julio el documento actualizado que establece las condiciones de la oferta en la bolsa brasileña B3, incorporando las recomendaciones realizadas por la Comissão de Valores Mobiliários (CVM), el regulador del mercado de valores de Brasil.
Con la presentación de este documento ajustado, se reactivó oficialmente la OPAV para adquirir un total de 116.110.717 acciones ordinarias de Brava Energía, equivalentes aproximadamente al 25 % del capital social de la compañía.
La oferta permanecerá abierta hasta el 5 de agosto de 2026, fecha en la que está prevista la realización de la subasta que definirá el resultado del proceso. No obstante, la operación continúa sujeta al cumplimiento de los requisitos regulatorios y demás condiciones precedentes establecidas en el documento de la oferta.
Ecopetrol indicó que una vez concluya la subasta divulgará el resultado de la OPAV, así como cualquier hecho relevante relacionado con el cierre definitivo de la adquisición.
Una operación estratégica para Ecopetrol
La adquisición de Brava Energía hace parte de la estrategia de expansión internacional de Ecopetrol y busca fortalecer su presencia en Brasil, uno de los mercados petroleros más importantes de América Latina.
La compañía colombiana ya desarrolla operaciones en territorio brasileño a través de su filial local y considera este mercado como estratégico para ampliar su portafolio de exploración y producción, diversificar activos y generar mayores oportunidades de crecimiento en la región.
De concretarse la compra de este nuevo paquete accionario, Ecopetrol avanzaría en el objetivo de consolidar una participación controlante en Brava Energía, fortaleciendo así su posición dentro del mercado energético brasileño.
—