Ecopetrol refuerza el suministro de gas para los primeros meses de 2026

Ecopetrol promete mayor disponibilidad de gas en el arranque de 2026: así se distribuirá.

Ecopetrol anunció que pondrá a disposición del mercado entre 39 y 68 gigapiés cúbicos diarios (Gbtud) de gas natural para los meses comprendidos entre febrero y mayo de 2026, como parte de su estrategia para contribuir al abastecimiento energético del país.

El gas provendrá de los campos Cupiagua, Cupiagua Sur y Pauto Sur, ubicados en el Piedemonte Llanero, una de las principales zonas productoras del país

Según la empresa, la comercialización se adelantará a partir de la segunda semana de enero de 2026, bajo las reglas establecidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).

Para febrero se ofrecerán 53 Gbtud, para marzo 68 Gbtud, para abril 54 Gbtud y para mayo 39 Gbtud, combinando contratos en firme y con interrupciones. Ecopetrol aseguró que esta oferta permitirá al mercado contar con más gas de origen nacional y a precios competitivos.

Ecopetrol refuerza el suministro de gas para los primeros meses de 2026

