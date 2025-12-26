Ecopetrol refuerza el suministro de gas para los primeros meses de 2026

Ecopetrol anunció que pondrá a disposición del mercado entre 39 y 68 gigapiés cúbicos diarios (Gbtud) de gas natural para los meses comprendidos entre febrero y mayo de 2026, como parte de su estrategia para contribuir al abastecimiento energético del país.
El gas provendrá de los campos Cupiagua, Cupiagua Sur y Pauto Sur, ubicados en el Piedemonte Llanero, una de las principales zonas productoras del país
Según la empresa, la comercialización se adelantará a partir de la segunda semana de enero de 2026, bajo las reglas establecidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).
Para febrero se ofrecerán 53 Gbtud, para marzo 68 Gbtud, para abril 54 Gbtud y para mayo 39 Gbtud, combinando contratos en firme y con interrupciones. Ecopetrol aseguró que esta oferta permitirá al mercado contar con más gas de origen nacional y a precios competitivos.
