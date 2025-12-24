Ecopetrol anunció hoy que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) formalizó a favor de la compañía, la cesión del 50 % de la participación de Shell EP Offshore Venture, incluida la calidad de operador, en los contratos E&P COL 5, Purple Angel y Fuerte Sur, ubicados en el Caribe Offshore.
A partir de la fecha, Ecopetrol asume el 100% de los derechos, intereses y obligaciones de los mencionados contratos.
Con la formalización de la cesión, Ecopetrol destacó que continuará con el desarrollo de los proyectos que se están adelantando en estos bloques costa afuera, en los cuales se ubican los descubrimientos Kronos-1 (2015), Purple Angel (2017), Gorgon-1 (2017), Gorgon-2 ST2 (2022) y Glaucus-1 (2023) y avanza en la maduración de la fase de desarrollo para, entre otros, viabilizar la ruta de evacuación del gas en tierra y la conexión al sistema nacional de transporte, la regulación asociada a estas actividades y los futuros esquemas de comercialización.
Ecopetrol también hará una evaluación que le permita definir la posibilidad de mantener el ciento por ciento de la participación en los bloques, o buscar un aliado estratégico que aporte experiencia y soporte financiero a los proyectos, con miras a lograr las mayores eficiencias en la evacuación del gas proveniente de estas fuentes.
De esta manera, la empresa resaltó que reafirma su compromiso por asegurar el abastecimiento del gas natural que el país necesitará a futuro, considerando la adicionalidad y complementariedad de este energético para la transición energética.
Por otro lado, la empresa destacó que la Unión Sindical Obrera (USO), radicó ante el Ministerio de Trabajo, la denuncia de la Convención Colectiva de trabajo en su integridad, celebrada con la compañía y cuya vigencia está comprendida entre el 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2025.
La denuncia se formuló dentro del término legal de los sesenta días anteriores al vencimiento así pactado y como presupuesto jurídico para el inicio del proceso de negociación colectiva anticipada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 478 y 479 del Código Sustantivo del Trabajo.
De acuerdo con lo previsto en la ley, las partes firmantes de la convención colectiva de trabajo tienen la facultad de manifestar su intención de modificarla a través de su denuncia y, en caso de presentarse pliego de peticiones por parte de los sindicatos, Ecopetrol y las organizaciones sindicales deberán iniciar la negociación de una nueva convención.
Ecopetrol se encuentra a la espera de que se surta el trámite por parte de la autoridad administrativa, conforme al artículo 479 del Código Sustantivo del Trabajo, y en caso de que sea necesaria la revelación de información al mercado, dará cumplimiento al régimen legal aplicable en la materia.