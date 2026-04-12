EE. UU. e Irán no llegaron a ningún acuerdo: crece la incertidumbre por el alto al fuego

Las conversaciones para alcanzar un acuerdo entre EE. UU. e Irán fracasaron. El gobierno de Pakistán intentó mediar entre la potencia norteamericana y el país del Medio Oriente. Sin embargo, tras horas de reuniones no se llegó a un acuerdo para dar fin al conflicto.
La guerra en Irán tiene varias vertientes. La primera es producto de tensiones entre ese país y EE. UU. e Israel. Incluso se ha mencionado ampliamente que el gobierno iraní está desarrollando un programa para crear armas nucleares. Pero otra de las vertientes del conflicto es la industria energética.
Tras la guerra iniciada el 28 de febrero de 2026, en la cual se ejecutaron bombardeos en todo Irán que dieron de baja a su líder supremo, Alí Jamenei, la Guardia Revolucionaria iraní o Islámica tomó el estrecho de Ormuz, punto neurálgico para el transporte de crudo, ya que por esa zona transita entre 20 % y 25 % de este energético a nivel mundial.
Según lo mencionó la BBC, el vicepresidente del gobierno Trump, JD Vance, encabezó la delegación, pero manifestó que los iraníes no aceptaron las condiciones de Washington. El representante del gobierno estadounidense enfatizó en que la potencia norteamericana necesita asegurar que Teherán no desarrollará ojivas nucleares.
Esmaeil Baqaei, ministro de Asuntos Exteriores de Irán, expresó que el éxito de los acuerdos con EE. UU. dependerá de la “seriedad y la buena fe” de ese país. También indicó que no se aceptará que Washington imponga “demandas excesivas” y que se deben “respetar” los intereses de Irán.
Frente a esto, la cartera de asuntos exteriores de Pakistán manifestó que debe seguirse cumpliendo un alto al fuego, el cual duraría dos semanas. Sin embargo, todo permanece en un estado de incertidumbre, puesto que cuando se anunció por primera vez la tregua temporal, Israel bombardeó el Líbano para atacar al grupo Hezbolá, lo que ocasionó el cierre del estrecho de Ormuz tras una breve reapertura.
A lo anterior se suma que el gobierno israelí, liderado por Benjamín Netanyahu, advirtió que las operaciones en Irán todavía no han concluido, según señaló la BBC.
Si bien el vicepresidente estadounidense expresó que la falta de consenso afecta más a Irán que a EE. UU., es el gobierno de la potencia norteamericana el que está sufriendo pérdidas en popularidad. A esto se suma que los precios de la gasolina han aumentado en EE. UU., siendo este bien uno de los más fundamentales para el bolsillo de los norteamericanos.
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