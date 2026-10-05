La Cámara de Comercio de Barranquilla tendrá a Efraín Cepeda Tarud como su nuevo presidente.
La llegada del directivo al cargo se da tras la salida de Manuel Fernández Ariza, quien recientemente asumió la presidencia del Banco de Desarrollo Empresarial de Colombia (Bancóldex).
“Invito a empresarios, autoridades, academia y todos los actores del territorio a construir juntos esta nueva etapa y convertir estas oportunidades en más empresas, más empleo y mayor bienestar para los ciudadanos”, destacó tras su nombramiento.
De acuerdo con la entidad, Tarud tendrá la labor de continuar trabajando en pro de sus tres pilares: “estar cada vez más cerca de nuestros empresarios, fortalecer la integración y las grandes apuestas del Caribe, y aprovechar las oportunidades para atraer inversión y conectar al territorio con nuevos mercados”.
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El nuevo presidente es administrador de empresas y especialista en negocios internacionales de la Universidad del Norte.
Su trayectoria ha estado vinculada al liderazgo empresarial, gremial y al desarrollo de la región Caribe. Eso incluye su paso de 14 años por la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Barranquilla, la cual presidió desde el 2019 hasta el 2021.
También se desempeñó como presidente del consejo directivo del comité intergremial del Atlántico.
A eso se suma su participación en otros órganos rectores como el de la Fundación Actuar Famiempresas y el Centro de Eventos Puerta de Oro.
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