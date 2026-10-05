El posicionamiento de las mujeres en el ranking Merco Líderes no responde únicamente a la posición que ocupan dentro de una compañía. Su reputación como líderes está asociada a un conjunto de atributos que combina responsabilidad, gestión, visión y capacidad de comunicación.
Para construir el perfil reputacional de los líderes, Merco recoge la opinión de los miembros de los comités de dirección de grandes empresas del país, quienes eligen a los diez líderes con mejor reputación y señalan, para cada uno, dos fortalezas y una debilidad entre ocho variables. Estas variables se agrupan en cuatro grandes dimensiones: visión, gestión, ética y responsabilidad, y comunicación.
En el caso específico de las mujeres que integran el Top 100 de líderes de Colombia en 2025, la principal fortaleza diferencial está en ética y responsabilidad. Esta dimensión presenta una valoración de 7,9 % frente al Top 100 general. Dentro de ella, la responsabilidad social y medioambiental aparece como el atributo con mayor fortaleza, con una diferencia de 7,5 %, seguida por ética y gobierno corporativo, con 0,4 %.
El segundo atributo diferencial más destacado es la gestión del talento, con una valoración de 5,0 %. Este resultado sugiere que la capacidad para gestionar y desarrollar personas constituye uno de los elementos que más distingue el perfil reputacional de las mujeres líderes frente al conjunto del Top 100.
La fotografía también muestra cuáles son las áreas en las que existe una menor valoración relativa. La gestión económica registra -5,1 %, la visión estratégica -3,0 %, el buen comunicador -2,8 % y la influencia empresarial y social -1,3 %. La visión comercial presenta -0,6 %.
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En otras palabras, el perfil que emerge del análisis de Merco coloca en primer plano atributos relacionados con responsabilidad social y medioambiental, talento, ética y gobierno corporativo, mientras que los aspectos vinculados con la gestión económica, la visión estratégica y la comunicación aparecen como espacios donde la valoración relativa es menor.
La evolución más reciente muestra, además, que este perfil no es estático. Frente a 2025, los datos provisionales de 2026 mantienen a ética y responsabilidad como la principal fortaleza de las mujeres líderes, incluso con una mejora: pasa de 7,9 % a 8,4 %. La variable de talento también aumenta ligeramente, de 5,0 % a 5,3 %, mientras ética y gobierno corporativo sube de 0,4 % a 1,0 %.
Al mismo tiempo, el componente económico aparece como el principal desafío: pasa de -5,1 % en 2025 a -7,4 % en los datos provisionales de 2026. La visión estratégica mejora relativamente, al pasar de -3,0 % a -2,5 %, mientras el atributo de buen comunicador registra una evolución significativa, desde -2,8 % hasta -0,7 %.
El análisis de Merco también permite identificar una particularidad del liderazgo femenino colombiano frente a otros países. Mientras en Colombia la principal fortaleza relativa está en ética y responsabilidad, seguida por gestión, visión y comunicación, en Brasil y Chile sobresale especialmente la comunicación. En Argentina también lidera ética y responsabilidad, mientras que en España la comunicación y la gestión tienen una valoración positiva frente al Top 100.
Por tanto, más que un único “hito” que explique la llegada de una mujer al ranking, la presentación de Merco plantea un perfil multidimensional. En Colombia, las mujeres que alcanzan posiciones relevantes destacan especialmente por su compromiso con la responsabilidad social y medioambiental, la gestión del talento y los principios de ética y gobierno corporativo. A esto se suma la necesidad de consolidar capacidades de visión estratégica, gestión económica, influencia y comunicación, atributos que completan el perfil reputacional de un liderazgo empresarial de alto nivel.
Así, el próximo 21 de octubre Merco presentará en el Leadership Forum de Valora Analitik en Bogotá la actualización del ranking Merco Líderes, en el que se conocerá el nuevo listado de los principales directivos empresariales del país.