El alentador dato en Venezuela que dará mejor calidad de vida a los ciudadanos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que las proyecciones económicas del país apuntan a un crecimiento de dos dígitos al cierre de 2026. El anuncio se realizó durante su participación en la Expo Fedecámaras Portuguesa 2026, un encuentro empresarial que reunió a representantes del sector productivo en el estado Portuguesa y que busca impulsar la actividad económica regional y nacional.
Durante su intervención, la mandataria sostuvo que los indicadores actuales permiten prever un desempeño económico favorable, lo que situaría a Venezuela entre las economías con mayor expansión en la región durante este año. Según explicó, este resultado responde a una estrategia que ha priorizado el diálogo entre el Gobierno y los actores productivos del país, con el objetivo de fortalecer la producción interna y diversificar las fuentes de crecimiento.
Rodríguez destacó que diversos sectores de la economía venezolana han participado activamente en este proceso de recuperación. Entre ellos mencionó la producción de cereales, proteínas, café, cacao y caña de azúcar, actividades que cumplen un papel importante tanto en el abastecimiento del mercado interno como en la generación de exportaciones. De acuerdo con la funcionaria, el fortalecimiento de estas áreas ha permitido consolidar cadenas productivas y ampliar las oportunidades comerciales para productores y empresarios.
Recomendado: Venezuela comienza a vender gasolina al doble del precio habitual
En el marco del evento empresarial, la presidenta encargada insistió en que el crecimiento económico debe reflejarse en beneficios tangibles para la población. En ese sentido, indicó que el aumento de la renta nacional debe contribuir a mejorar las condiciones sociales y a atender las necesidades de los sectores más vulnerables. Asimismo, subrayó que una parte de estos recursos se destinará a fortalecer la inversión pública en áreas consideradas prioritarias, como la salud, la educación y los programas de alimentación.
El encuentro empresarial también sirvió como escenario para reiterar la importancia de la cooperación entre el sector público y el privado. Rodríguez sostuvo que el modelo de trabajo conjunto entre empresarios, trabajadores y autoridades ha permitido impulsar proyectos productivos y generar condiciones más favorables para la actividad económica.
Finalmente, la mandataria invitó a mantener la dinámica de colaboración que se ha promovido en espacios como ferias industriales y exposiciones comerciales. A su juicio, la articulación entre los diferentes actores del sistema productivo constituye un elemento fundamental para consolidar la estabilidad económica del país y sostener el crecimiento proyectado para los próximos años.