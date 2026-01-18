Visión Circular ANDI, el colectivo empresarial más grande del país en materia de economía circular y cumplimiento de la responsabilidad extendida del productor (REP), reveló algunas cifras de lo alcanzado en 2025 y proyecciones para el 2026.
El año pasado, la iniciativa gestionó la incorporación de más de 60.000 toneladas de envases y empaques a la cadena productiva. Este avance permitió que el colectivo empresarial se adelantara un año completo en el cumplimiento de metas de envases y empaques.
Los proyectos territoriales desarrollados en zonas marino-costeras contribuyeron de manera directa a la mitigación del cambio climático, al reducir los residuos y la presión que llega a ecosistemas estratégicos como manglares, bahías y ciénagas.
En conjunto, se evitó que llegarán más de 1.000 toneladas de residuos a estos ecosistemas en Cartagena, Buenaventura y Puerto Colombia, generando impactos positivos a nivel ecológico, aportes a la reducción de emisiones y mejoras en las condiciones socioeconómicas de más de 300 recicladores de oficio.
“El 2025 demostró que cuando todos los eslabones de la cadena trabajan juntos, el impacto se multiplica. En 2026 seguiremos avanzando hacia las metas que tiene Colombia en materia de circularidad”, afirmó Mónica Villegas, directora de Visión Circular ANDI.
En materia de innovación, se desarrollaron ocho nuevos proyectos, enfocados en la implementación de biomateriales, la implementación de nuevos procesos para aumentar la capacidad de transformación y la incorporación de tecnologías avanzadas de clasificación que mejoran la calidad de los productos finales.
De acuerdo con el programa, estos avances permitirán incrementar en cerca de 4.000 toneladas la capacidad de aprovechamiento, desarrollar 26 prototipos entre materiales y equipos, generar 14 nuevos empleos y movilizar 0,7 millones de pesos por cada millón invertido desde el programa.
El objetivo para 2026
Visión Circular ANDI reconoció que pese a los avances alcanzados, las metas establecidas exigen que el país triplique, de aquí a 2030, la cantidad de residuos de envases y empaques aprovechados.
En consecuencia, esto demanda una coordinación cada vez más profunda entre todos los actores del ecosistema, por lo que el gremio se concentrará en tres ejes principales este año.
El primero de ellos es fortalecer el cumplimiento normativo y la trazabilidad, pues Colombia enfrenta metas incrementales, especialmente en plásticos, junto con esquemas de ecoetiquetado y lineamientos regulatorios más exigentes, que requieren fortalecer de manera significativa las capacidades de recolección, transformación y reincorporación de materia prima reciclada.
En segunda instancia, se busca escalar la inclusión social y los empleos verdes con proyectos en el Valle del Cauca, Bolívar y la región Caribe, enfocados en mejorar ingresos y avanzar en la formalización
Finalmente, el programa de la ANDI buscará este año impulsar tecnologías que cierran ciclos para automatizar procesos de clasificación.