El Banco de Bogotá habilita el uso de Bre-B en su plataforma: así puede activarlo

En línea con la entrada en operación de Bre-B, el nuevo sistema de pagos inmediatos impulsado por el Banco de la República, el Banco de Bogotá confirmó que, a partir de este 6 de octubre, sus clientes podrán enviar y recibir plata de forma inmediata y sin costo, a través de la app banca Movil y el portal Banca Virtual.
Este sistema funcionará a través de “llaves”, una identificación que cada cliente podrá asociar a su cuenta usando su número de cédula, celular, correo electrónico o el Tag Aval, que es un código alfanumérico.
Los usuarios podrán registrar sus llaves en la app Banca Móvil del Banco de Bogotá a fin de recibir y hacer transferencias entre distintas entidades financieras, sin costo y de inmediato usando la opción de Bre-B.
¿Cómo activar Bre-B en la plataforma de Banco de Bogotá?
Pasos para habilitar y hacer transferencias con Bre-B desde el Banco de Bogotá:
- Acceda a Bre-B: desde la app Banca Móvil o Banca Virtual del Banco de Bogotá, seleccione la opción Bre-B en la barra inferior o busque «Mis llaves».
- Seleccione el tipo de llave: elija entre las cinco opciones disponibles: documento de identidad, número de celular, correo electrónico o Tag Aval.
- Vincule su cuenta: seleccione la cuenta activa del Banco de Bogotá a la que quiere asociar la llave.
- Confirme el registro: siga los pasos para completar el registro de la llave. Por ejemplo, si eligió el Tag Aval, le mostrará una combinación alfanumérica sugerida, la cual puede personalizar.
- Use su llave: puede utilizar su llave para enviar y recibir plata a otros bancos de forma sencilla y segura. Recuerde que, para hacer tus transacciones por medio de esta nueva pasarela, deberá seleccionar el logo de Bre-B.
Recomendado: Edificio de los Héroes, la nueva apuesta de innovación del Banco de Bogotá
Bre-B permitirá realizar transferencias entre distintas entidades financieras en máximo 20 segundos, los 7 días de la semana y durante las 24 horas del día. Las operaciones podrán realizarse por montos desde $1 hasta $11,5 millones, lo que facilitará que los usuarios gestionen su plata con mayor agilidad.
Finalmente, es importante indicar que la opción de Transfiya dejará de aparecer en las aplicaciones a fin de continuar brindando servicios de transacciones inmediatas por Bre-B sin costos.