Edificio de los Héroes, la nueva apuesta de innovación del Banco de Bogotá

El Banco de Bogotá inauguró el Edificio de los Héroes, un espacio de más de 390 m2 ubicado en Bogotá que, según informaron, hace parte de la propuesta de la entidad bancaria de transformar la experiencia de marca, priorizar la innovación y generar valor a largo plazo para sus clientes.
Así las cosas, el banco espera que el Edificio de los Héroes se posicione como un punto de encuentro para la ciudad, gracias a sus características dentro de las que destacan: ubicación estratégica, concepción como una “ventana viva” y diseño que refleja confianza, modernidad y evolución.
“Desde el Banco de Bogotá sabemos que la capacidad de adaptarse y reinventarse es la clave para construir relaciones sólidas, cercanas y relevantes con nuestros clientes. Bajo dicha premisa y con la meta de estar más presentes en la vida cotidiana de las personas, decidimos lanzarnos a crear un espacio único que refleja nuestra esencia de marca, pero, sobre todo, que nos permitirá impulsar una conexión más profunda con los habitantes de la ciudad”, afirmó Diana Wiest, CMO del Banco de Bogotá.
Cabe destacar que el proceso de construcción de este edificio duró más de ocho meses, tiempo en el que los equipos del banco trabajaron de la mano de aliados como McCann, Universal McCann y J&M Comunicaciones.