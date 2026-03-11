El BIS Barranquilla lanza convocatoria para becas completas de tipo internacional

El British International School (BIS) Barranquilla abrió la convocatoria para el programa de becas Nsouli Scholars 2026. La iniciativa busca brindar acceso a educación internacional y bilingüe.
La convocatoria estará abierta entre el 8 de enero y el 30 de abril de 2026 y está dirigida a estudiantes desde los 13 años que demuestren excelencia académica, liderazgo, talento en disciplinas artísticas o deportivas, así como el interés y compromiso para acceder a oportunidades educativas de alto nivel.
Los beneficiarios serán anunciados a finales de mayo e iniciarán su proceso educativo el próximo mes de septiembre.
¿Cómo funciona? En Colombia, el BIS forma parte de Inspired Education, red global que reúne más de 125 colegios en seis continentes y cerca de 95.000 estudiantes. Los jóvenes colombianos seleccionados podrán cursar sus estudios en la sede de Barranquilla o postularse para ingresar a cualquiera de las instituciones del grupo en otros países, accediendo así a una experiencia educativa internacional.
Destacado: Solo 13 de cada 100 estudiantes culminan adecuadamente el colegio: informe revela crisis de la educación en Colombia
Santiago Castro, rector del BIS Barranquilla, señaló que estas becas permitirán abrir las puertas de colegios con estándares educativos internacionales a estudiantes que, en otras circunstancias, verían limitado el acceso a esa formación.
El directivo también destacó que este tipo de iniciativas “promueven la integración de familias a comunidades educativas diversas, fortaleciendo entornos que impulsan el desarrollo personal, social y académico de los becarios”.
El proceso de selección evaluará competencias académicas, nivel de inglés, habilidades personales, liderazgo y proyección social, con el propósito de formar estudiantes con visión global y capacidad de impacto en sus entornos. En ese sentido, es importante destacar que el proceso no aplica para estudiantes actuales de Inspired Education.
Los interesados pueden conocer los requisitos y realizar su postulación en: https://www.inspirededu.com/nsouli-scholars-2026.