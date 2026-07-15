El comercio en Colombia creció a doble dígito en mayo, mientras la industria manufacturera se contrajo

En mayo de 2026, Colombia experimentó un comportamiento opuesto entre el comercio minorista, que experimentó un repunte de doble dígito, y la producción industrial manufacturera, que se contrajo levemente, según las encuestas del DANE.
Las ventas reales del comercio minorista registraron un incremento del 11,7 % en el quinto mes del año comparación con el mismo periodo en 2025. Esta expansión contrasta con la caída del -0,4 % en la producción real del sector fabril.
La disparidad muestra que la dinámica del gasto y consumo comercial avanzó a un ritmo 29 veces superior respecto al desempeño de la actividad industrial manufacturera.
Para Itaú, la solidez del comercio minorista compensa la debilidad manufacturera. De hecho, destacó que las ventas del primer sector crecieron por encima de su proyección (10,8 %), aunque para el segundo esperaban un aumento del 1,9 %. «La actividad industrial continúa mostrando debilidad, mientras que el consumo de los hogares se mantiene resiliente», indicó la entidad financiera.
Comercio impulsado por vehículos y tecnología
El dinamismo del comercio al por menor estuvo apalancado principalmente por el mercado automotor y la comercialización de bienes tecnológicos. Al interior de los grupos de mercancías, 18 líneas de productos presentaron variaciones positivas y solo una línea reportó números negativos.
Las mayores contribuciones al crecimiento provinieron de vehículos automotores y motocicletas de uso de los hogares, con ventas reales del 40 % (aportando 4 puntos porcentuales), de equipos y aparatos de sonido y video (televisores), con un aumento del 64,9 % (contribución de 1,4 pp) y de otros vehículos automotores y motocicletas, los cuales crecieron un 13,3 % (contribución de 1,1 pp).
De hecho, la única línea de mercancía que mostró una contracción en mayo fue la de combustibles para vehículos automotores, cuyas ventas reales cayeron -1,7 %, restando 0,3 pp a la variación total del sector minorista. Por ello, si se excluye el segmento de combustibles, la variación total de las ventas reales del comercio se eleva hasta el 14,7 %.
Por su parte, el comercio electrónico continuó ganando terreno en la medición. Las ventas nominales a través de este canal digital avanzaron un 19,8 % en mayo de 2026 frente al mismo mes del año anterior.
Con este incremento, la participación del comercio electrónico sobre las ventas totales del comercio al por menor pasó del 2,3 % en mayo de 2025 al 2,5 % en mayo de 2026.
Industria manufacturera en terreno negativo
El panorama industrial de mayo evidenció mayores dificultades para sostener el crecimiento.
De las 39 actividades industriales representadas en la encuesta del DANE, 25 registraron variaciones negativas en su producción real, restando en conjunto 3,6 pp, frente a 14 subsectores con variaciones positivas que aportaron 3,2 pp.
Los subsectores que más presionaron a la baja la producción real industrial manufacturera fueron confección de prendas de vestir, que registró una variación anual del 11,3 % (restó 0,5 pp), procesamiento y conservación de carne, pescado, crustáceos y moluscos, el cual cayó un 10,7 % (restó 0,5 pp) y hilatura, tejeduría y acabado de productos textiles, con un retroceso del 20,8 % (restó 0,4 pp).
En contraste, el subsector que amortiguó la caída general fue la elaboración de azúcar y panela, que se expandió un 62,1 % en su producción real y aportó 0,5 puntos porcentuales a la variación total. A este le siguió la elaboración de bebidas, con un crecimiento del 9,1 % (contribución de 1,1 pp).
Además del freno en la producción real (-0,4 %), la industria manufacturera reportó descensos en sus ventas reales anuales, con una contracción del 0,8 %, mientras que el personal ocupado por el sector disminuyó un 1 % en mayo de 2026 en comparación con el mismo mes de 2025.
Balance del año corrido es positivo
A pesar del tropiezo fabril en mayo, el balance acumulado de los primeros cinco meses de 2026 se mantiene con cifras positivas en volumen para ambos sectores.
En el periodo comprendido entre enero y mayo de 2026, las ventas del comercio minorista reportaron un crecimiento del 11,9 % frente al mismo lapso de 2025. Por su parte, la producción real de la industria manufacturera anotó una variación del 1,2 % en lo corrido del año.
En la perspectiva de los últimos doce meses hasta mayo de 2026, la tendencia se sostiene de forma similar: las ventas reales del comercio minorista acumularon un alza del 11,9 %, en tanto que la producción real industrial cerró con un incremento ponderado del 1,9 % en el año completo.
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