El empresario del Valle que empezó con $200.000 y ahora les vende a 1.500 supermercados en Colombia

Con un préstamo de $200.000 y en plena pandemia, el empresario vallecaucano Juan Camilo Vivas puso en marcha un emprendimiento que hoy vende yogurt en 1.500 supermercados del país, principalmente en las tiendas ARA, y tiene presencia en 21 regiones, incluida Bogotá.
Se trata de Alnutal, una marca de yogurt 100 % natural que en cinco años pasó de la producción artesanal en botellas de vidrio a una operación que hoy produce cerca de 200.000 unidades mensuales y proyecta la apertura de una planta con capacidad de 15.000 litros diarios.
Un producto de nicho que encontró mercado masivo
El crecimiento de Alnutal se apalancó en una propuesta clara: yogurt sin azúcar añadida, endulzado con estevia, apto para intolerantes a la lactosa y con un precio de $5.290, una combinación poco común en el segmento de productos saludables.
Lo que comenzó con 1.500 unidades vendidas de manera directa, hoy se consolidó como una marca con distribución nacional, en un mercado donde —según datos de Nielsen— solo el 57 % de los colombianos declara tener hábitos de consumo saludable, aunque la demanda por alimentos funcionales sigue en aumento.
Del emprendimiento al modelo productivo
Más allá del crecimiento comercial, el proyecto tiene un componente productivo que apunta al sector rural. Vivas trabaja con productores de leche y fruta, y ha desarrollado procesos para extender de manera natural la vida útil de la leche, con el objetivo de reducir la dependencia de intermediarios.
“El campo está quebrado por los intermediarios. La idea es que los campesinos puedan agregar valor a su producción y vivir de ella”, señala.
Ese enfoque ha permitido a Alnutal estructurar una cadena de abastecimiento directa, clave para sostener precios competitivos sin sacrificar calidad.
Próximo paso: expansión industrial
Con presencia consolidada en grandes superficies y una marca posicionada en el segmento saludable, Alnutal se prepara para su siguiente fase: aumentar capacidad productiva y ampliar cobertura nacional, en un mercado cada vez más competitivo.