El fabricante chino de vehículos Chery sigue con la ampliación de su portafolio de vehículos ambientalmente amigables en Colombia. Ahora trajo al mercado local los modelos iCar3 y Tiigo 7 PHEV.
Ambos carros llegan a Colombia con el apoyo del Grupo Vardí que tiene bajo su sombrilla a varios de las marcas más importantes del mundo.
El iCar 03 se presenta con una estética llamativa. Su diseño exterior combina líneas futuristas con elementos robustos propios de un SUV, creando una propuesta visual diferenciadora.
Las proporciones equilibradas del vehículo, junto con detalles como los faros LED de diseño angular y la parrilla cerrada característica de los vehículos eléctricos, le otorgan personalidad para el mercado local.
Sus dimensiones compactas no restan protagonismo a un diseño que busca destacar entre la creciente oferta de vehículos eléctricos en Colombia. Cada línea muestra modernidad y eficiencia, características fundamentales en la nueva era de la movilidad sostenible.
Interior cómodo y tecnología avanzada
Al acceder al habitáculo del iCar 03, la sensación de comodidad se hace evidente desde los primeros minutos. El diseño interior privilegia el espacio y la funcionalidad, creando un ambiente acogedor tanto para el conductor como para los pasajeros. Los asientos, con acabados de calidad, ofrecen un soporte adecuado para trayectos largos, mientras que la distribución del espacio interior maximiza la sensación de amplitud.
El vehículo cuenta con una potente batería de fosfato de hierro y litio, considerada una de las más confiables en su clase, ofreciendo una autonomía real de 421 km según el ciclo NEDC. Esta tecnología de batería no solo garantiza durabilidad, sino que también proporciona mayor seguridad en comparación con otras alternativas del mercado.
Uno de los aspectos para mejorar es el nivel de regeneración automática de la batería, pues en carreteras tan diversas como las colombianas se requiere un rango extendido confiable y la velocidad de recuperación de carga mediante el frenado y las opciones avanzadas es inferior frente a otros vehículos de características similares.
Versiones y precios en Colombia
Chery ofrece el iCar 03 en dos versiones en el mercado colombiano: AllRoad 4X2, equipada con un motor trasero de 135 kW (181 HP) y 220 Nm de torque, con un precio de $119.990.000, y la AllRoad iWD que incorpora dos motores (delantero y trasero) con una potencia combinada de 205 kW (275 HP) y 385 Nm de torque, disponible desde $139.990.000 COP.
La versión más potente logra una aceleración de 0 a 100 km/h en tan solo 6,5 segundos, mientras que la versión 4X2 alcanza la misma velocidad en 10,5 segundos. Estos precios posicionan al iCar 03 como una alternativa competitiva frente a otros modelos eléctricos del segmento, ofreciendo una excelente relación valor-prestaciones.
Chery Tiggo 7 Pro PHEV: La SUV híbrida enchufable de alta eficiencia
Colombia se convierte en el primer país de América Latina en recibir la nueva Chery Tiggo 7 Pro PHEV, una SUV compacta que combina tecnología híbrida enchufable con diseño y rendimiento. Con un precio de $170.000.000, este modelo busca competir directamente con opciones como el BYD Song Plus DM-i.
La Tiggo 7 Pro PHEV está equipado con un motor 1,5 turbo de cuatro cilindros que funciona con gasolina corriente, complementado por dos motores eléctricos. Esta combinación genera 308 caballos de fuerza y 510 Newton metro de torque, entregando una experiencia de conducción dinámica y eficiente.
La tecnología de batería de litio de 19,27 kW permite hasta 100 kilómetros en modo completamente eléctrico, ideal para trayectos urbanos diarios sin consumir una gota de combustible. En modo combinado, el vehículo puede alcanzar hasta 1.000 kilómetros de autonomía, eliminando prácticamente la ansiedad por recarga en viajes largos.
Una de las ventajas más destacadas de la Tiggo 7 Pro PHEV es su practicidad de carga. No requiere instalaciones especiales, ya que se conecta tanto a 110 como a 220 voltios, permitiendo recargarlo en cualquier hogar colombiano sin inversiones adicionales en infraestructura.
El vehículo cuenta con caja automática, transmisión 4×2 y tres modos de manejo: Eco, Normal y Sport, adaptándose a diferentes estilos de conducción y condiciones de manejo. La suspensión independiente en ambos ejes y frenos de disco en las cuatro ruedas garantizan seguridad y confort.
El equipamiento incluye freno de mano eléctrico con función autohold y rines bitono, además de un diseño exterior que combina elegancia con funcionalidad. Expertos califican al Tiggo 7 Pro PHEV como el mejor modelo de la nueva gama Chery, destacando su diseño agradable, funcionalidad y alta calidad percibida.