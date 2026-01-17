El jugador más valioso del fútbol colombiano pasó de tener 23 a 30 años

La Liga BetPlay 2026 arrancó con un mercado de jugadores que muestra cuánto vale hoy el talento del fútbol colombiano. Los precios ya no dependen solo del nombre del club, sino de la edad, el rendimiento reciente y la posibilidad de una venta al exterior. De acuerdo con los registros actualizados de Transfermarkt, los futbolistas mejor valorados del FPC superan los 2 millones de euros, una cifra que hace algunos años era poco común en el rentado nacional.
El caso que más llama la atención es el de Jorman Campuzano. Con 29 años, el volante de Atlético Nacional se convirtió en el jugador más valioso de la liga, tasado en 2,2 millones de euros, algo poco habitual para un futbolista que ya está cerca de los 30. Normalmente el mercado premia a los menores de 24 años, pero su regularidad, liderazgo y experiencia internacional lo mantienen en la cima.
El listado lo encabezan Campuzano y Élan Ricardo, también con 2,2 millones de euros. Luego aparecen Dylan Borrero con 1,80 millones y Emanuel Reynoso con 1,70 millones, como los nombres que completan el grupo principal de cotizaciones más importantes del primer semestre del fútbol colombiano.
El top lo cierran jugadores que combinan presente y proyección como Yeison Guzmán, Josen Escobar, Andrés Llinás y Francisco Chaverra, todos en rangos de 1,2 a 1,5 millones. La mayoría está entre 21 y 30 años, el perfil que más buscan los clubes de México, Brasil y Argentina cuando miran el mercado colombiano.
Este ranking ya no incluye a futbolistas como Marino Hinestroza de 23 años, muy cerca de concretar su llegada a Boca Juniors de Argentina ni Alfredo Morelos, que está haciendo todo lo posible por destrabar su situación con Santos de Brasil para poder seguir otro semestre más con el equipo verdolaga.
También cambia la lectura con el regreso de Radamel Falcao García a Millonarios y la llegada de Luis Fernando Muriel a Junior, cuyos valores actuales son menores por la edad, pero su presencia eleva la visibilidad del campeonato y el interés internacional.
Los 10 jugadores más valiosos del FPC 2026: Lista y cifras
- Jorman Campuzano (Atlético Nacional): 2,22 millones de euros
- Élan Ricardo (Deportes Tolima): 2,20 millones de euros
- Dylan Borrero (América de Cali): 1,80 millones de euros
- Emanuel Reynoso (Deportivo Cali): 1,70 millones de euros
- Yeison Guzmán (América de Cali): 1,50 millones de euros
- Josen Escobar (América de Cali): 1,50 millones de euros
- Francisco Chaverra (Independiente Medellín): 1,40 millones de euros
- Andrés Llinás (Millonarios): 1,40 millones de euros
- Carlos Vivas (Internacional de Bogotá): 1,20 millones de euros
- Rodrigo Contreras (Millonarios): 1,20 millones de euros
¿Cuáles son los equipos más valiosos de la Liga BetPlay- I 2026?
El valor total de mercado de los clubes del fútbol colombiano muestra una brecha clara entre los equipos grandes y el resto. Según Transfermarkt, la Liga 2026 registra un valor total de mercado de plantilla de aproximadamente 186,4 millones de euros distribuido entre los 20 equipos participantes.
Valor total de plantillas por equipo
- Atlético Nacional: 22,83 millones de euros
- Junior de Barranquilla: 16,20 millones de euros
- América de Cali: 15,40 millones de euros
- Deportes Tolima: 13,40 millones de euros
- Millonarios: 13,05 millones de euros
- Independiente Medellín: 12,63 millones de euros
- Independiente Santa Fe: 10,60 millones de euros
- Internacional de Bogotá: 10,18 millones de euros
- Deportivo Cali: 9,80 millones de euros
- Once Caldas: 8,70 millones de euros
- Atlético Bucaramanga: 7,83 millones de euros
- Fortaleza: 6,93 millones de euros
- Águilas Doradas: 6,70 millones de euros
- Boyacá Chicó: 6,50 millones de euros
- Deportivo Pereira: 6,10 millones de euros
- Deportivo Pasto: 5,90 millones de euros
- Llaneros FC: 5,50 millones de euros
- Cúcuta Deportivo: 5,40 millones de euros
- Alianza Fútbol Club: 5,20 millones de euros
- Jaguares de Córdoba: 5,00 millones de euros
El mapa de valores del once ideal de la Liga BetPlay confirma que el poder económico sigue concentrado en los grandes históricos. Atlético Nacional y América de Cali dominan con seis de los once cupos, una señal de que sus inversiones recientes marcan la pauta del mercado local.
La presencia de Millonarios, Deportivo Cali, Pereira e Internacional demuestra que el protagonismo no es exclusivo de dos escudos, pero sí evidencia una brecha clara frente al resto del torneo. Con Jorman Campuzano como el jugador mejor cotizado, el mediocampo se consolida como la zona de mayor peso financiero dentro del fútbol colombiano.
Este panorama también anticipa una competencia en la que el talento con mayor valor de mercado estará repartido en clubes llamados a pelear por el título bajo el nuevo formato de playoffs. El arranque de la temporada no solo medirá proyectos deportivos, sino la capacidad de esas nóminas costosas para transformar cifras en resultados.
El reto para la Liga será equilibrar ese dominio con la aparición de nuevas figuras que oxigenen el campeonato y eviten que el factor económico sea el único que defina quién manda en el fútbol colombiano.