Copa Conmebol Conferencias: Así sería el nuevo torneo que cambiaría el fútbol sudamericano

La Conmebol evalúa la creación de un tercer torneo internacional de clubes que ampliaría su estructura competitiva. La propuesta, que será analizada en el Congreso del organismo en Quito, plantea un nuevo certamen que acompañe a la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, en un modelo similar al europeo.
El proyecto surge en un contexto de expansión del negocio del fútbol en la región. Según cifras de Conmebol, los torneos continentales repartieron más de US$300 millones en premios durante 2025, con un crecimiento sostenido en derechos de televisión y patrocinios. La inclusión de una tercera competencia apunta a aumentar esos ingresos y distribuirlos entre más clubes.
La iniciativa, impulsada por la presidencia de Alejandro Domínguez, busca además ampliar la base de equipos participantes en torneos internacionales. Actualmente, solo una parte de los clubes de cada liga accede a estos cupos, lo que limita ingresos y exposición para instituciones fuera de la élite.
Aunque no hay confirmación oficial, reportes indican que la propuesta tiene respaldo dentro de varias asociaciones. De avanzar, marcaría un cambio estructural en el calendario del fútbol sudamericano a partir de 2027.
Formato y premios de la Copa Conmebol Conferencias
El torneo llevaría el nombre de Copa Conmebol Conferencias y contaría con 32 equipos. El formato incluiría una fase de grupos seguida de rondas eliminatorias, similar al esquema utilizado en competiciones europeas.
Uno de los puntos clave del proyecto es la exclusión de clubes brasileños. Esta decisión tendría como objetivo equilibrar la competencia, considerando que Brasil ha dominado los torneos actuales: ha ganado 5 de las últimas 6 ediciones de la Copa Libertadores y varias Sudamericanas en los últimos años.
En términos económicos, se estima que el campeón recibiría cerca de US$10 millones. Esta cifra, aunque inferior a los premios de Libertadores, representaría un ingreso relevante para clubes que actualmente no acceden a competencias internacionales.
El calendario tentativo ubica el inicio del torneo entre febrero y marzo de 2027, en paralelo con los otros campeonatos continentales.
Impacto para los clubes colombianos
La posible creación del torneo tendría efectos directos en ligas como la colombiana. En la actualidad, el sistema de clasificación a Copa Sudamericana incluye eliminaciones directas entre equipos del mismo país, lo que reduce el número de clubes con presencia internacional.
Con una tercera competencia, más equipos podrían acceder a torneos continentales mediante tabla anual o posiciones en liga. Esto abriría la puerta a clubes de media tabla que hoy quedan fuera de cualquier competencia internacional.
Además del ingreso por premios, la participación implicaría mayores recursos por taquilla, derechos de televisión y patrocinio. También aumentaría la visibilidad de jugadores, lo que impacta en transferencias y valorización de activos deportivos.
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La decisión final dependerá de lo que se defina en el Congreso de Conmebol. El proyecto, sin embargo, refleja una tendencia clara: ampliar la competencia para incrementar ingresos y participación en el fútbol sudamericano.