El nuevo cobro que hará WhatsApp para acceder a importante servicio

WhatsApp comenzó a mostrar a algunos usuarios una oferta para acceder a WhatsApp Plus, una suscripción mensual que incluye herramientas de personalización y contenido exclusivo dentro de la aplicación de mensajería. La promoción aparece en una ventana emergente con la posibilidad de probar el servicio sin costo durante el primer mes.
De acuerdo con la información visible en la pantalla, el plan tendría un valor de $2.999 pesos al mes, aunque la compañía advierte que el precio podría incluir impuestos adicionales. Tras finalizar el periodo de prueba, la suscripción se renovaría automáticamente hasta que el usuario decida cancelarla.
La propuesta está presentada bajo la marca Meta y plantea una ampliación de la experiencia tradicional de WhatsApp, una plataforma que históricamente ha mantenido sus principales funciones gratuitas. Entre las novedades anunciadas se encuentran el acceso a stickers exclusivos, la posibilidad de elegir un ícono personalizado para la aplicación y opciones para modificar la apariencia visual de la plataforma.
Asimismo, también se menciona la disponibilidad de tonos de llamada exclusivos, una función que permitiría diferenciar las notificaciones de WhatsApp frente a otros sonidos del dispositivo. Aunque el listado completo no se alcanza a visualizar, la pantalla indica que el servicio incluiría beneficios adicionales relacionados con la personalización de la aplicación.
Suscripción se renovaría de forma automática
La ventana promocional señala que, al continuar con el proceso, el usuario acepta los términos de servicio y la política de privacidad de Meta. Asimismo, precisa que la suscripción se mantendrá activa mediante renovación automática, salvo que sea cancelada por la persona titular de la cuenta.
El botón principal de la oferta invita a iniciar el mes gratuito, por lo que el cobro mensual se aplicaría después de ese periodo inicial. Este tipo de modelo es habitual en servicios digitales de suscripción, donde los usuarios reciben acceso temporal sin pago antes de que comience la facturación recurrente.
Hasta el momento, no detalla si WhatsApp Plus estará disponible de manera generalizada en Colombia ni si las funciones pudieran variar según el sistema operativo, el país o la versión de la aplicación. Tampoco se especifica el procedimiento para cancelar el servicio, aunque la plataforma incluye un enlace de “Más información” dentro de la misma pantalla.