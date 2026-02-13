Elcielo World Tour, la nueva plataforma de encuentros gastronómicos que llegará a Medellín y Bogotá

Elcielo Hospitality Group anuncia el lanzamiento de Elcielo World Tour 2026, una plataforma global diseñada para crear encuentros gastronómicos a través de cenas a cuatro manos, residencias internacionales y tours culinarios exclusivos.
En este sentido, Elcielo World Tour se concibe como un observatorio creativo donde convergen algunas de las mentes más influyentes de la gastronomía mundial. Cada encuentro es bajo la visión del chef Juan Manuel Barrientos.
En total son tres formatos en el calendario de evento: Cenas a Cuatro Manos, encuentros donde dos visiones culinarias se fusionan en un menú exclusivo durante una o dos noches.
Luego está Residencias Gastronómicas, que son colaboraciones de varios días. Y finalmente, Elcielo on Tour, donde la marca viaja por invitación a nuevas ciudades y países.
Además, Elcielo World Tour reúne chefs Michelin, aliados estratégicos, marcas premium y prensa especializada en experiencias de alto impacto.
Y como dato a destacar, durante 2025 más de 1.000 invitados formaron parte de estas experiencias, consolidando su crecimiento y proyección internacional.
Destacado: Viajar a San Andrés ahora es más caro: esto vale ir a la isla con la nueva Tarjeta de Turismo, vuelos y estadía
Experiencia destacada del tour 2026 en Bogotá y Medellín
Como parte de la programación de Elcielo World Tour 2026, Elcielo Restaurant presenta una nueva edición de su experiencia Cena a Cuatro Manos, en esta ocasión junto al chef Rodrigo Campos, una de las voces emergentes de la escena contemporánea del fine dining internacional.
Este encuentro gastronómico se realizará en Bogotá los días 3 y 4 de marzo, y continuará en Medellín los días 5 y 6 de marzo.
“Las cenas a cuatro manos son espacios de conversación y creación. Nos permiten compartir visiones, aprender del otro y ofrecer al comensal una experiencia que trasciende lo gastronómico”, explicó el chef Juan Manuel Barrientos.
Esta edición especial de Cena a Cuatro Manos contará con cupos limitados, por lo que se recomienda realizar reservas con anticipación.
Para su edición 2026, el tour proyecta colaboraciones en ciudades como Nueva York, Miami, Washington D.C., Colombia y otros destinos estratégicos, junto a chefs reconocidos globalmente.