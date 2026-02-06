San Andrés sigue siendo uno de los destinos más deseados por colombianos y extranjeros, atraídos por el color de su mar, su oferta turística y su condición de enclave estratégico del Caribe. Sin embargo, en 2026, planear un viaje a la isla implica revisar con mayor detalle los costos, luego de ajustes recientes que inciden directamente en el presupuesto de quienes buscan conocer el archipiélago.
El reciente incremento en el valor de la Tarjeta de Turismo para ingresar al Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina añade una variable más al cálculo económico de los viajes al Caribe colombiano.
Más allá del atractivo turístico, hoy la decisión de reservar vuelos o empacar maletas obliga a mirar cifras y tendencias que impactan directamente el bolsillo de viajeros, familias y operadores turísticos.
Para 2026, la Tarjeta de Turismo tiene un costo de $153.000, según el Decreto 0010 del 8 de enero de 2026. Esto representa un aumento de $7.000 frente a los $146.000 que costaba para 2025 en virtud del ajuste anual por Unidad de Valor Tributario (UVT) establecido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
El incremento nominal puede parecer modesto, pero en términos porcentuales se traduce en un aumento de aproximadamente 4,8% año a año (de $146.000 a $153.000). Esta variación se suma a otros factores de gasto que enfrentan quienes planean visitar el archipiélago —un destino que combina playas, vida marina, patrimonio cultural y actividades recreativas durante todo el año.
La Tarjeta de Turismo es un requisito obligatorio para todos los visitantes (excepto menores de 7 años y residentes o raizales con tarjeta OCCRE vigente) y debe adquirirse antes de abordar el transporte hacia San Andrés.
Además de funcionar como documento de control migratorio, los recursos se destinan a obras de infraestructura pública turística y al fortalecimiento de la gestión sostenible del destino, en línea con la condición del archipiélago como Reserva de Biosfera Seaflower.
¿Cuánto cuestan los vuelos a San Andrés en 2026?
Para dimensionar el impacto total de un viaje, no basta con la tarifa de ingreso: el boleto aéreo representa una porción significativa del gasto. Las plataformas globales de búsqueda de vuelos muestran que los pasajes de ida y vuelta entre Bogotá y San Andrés en febrero y marzo de 2026 pueden ubicarse en rangos accesibles para vuelos directos, especialmente si se reserva con antelación.
Datos de mercado revelan que las tarifas de vuelos redondos en los próximos meses suelen oscilar desde alrededor de US$89 hasta US$131 (aproximadamente $330.000 a $490.000 al tipo de cambio vigente) para viajes típicos de febrero o marzo, según búsquedas en sitios de comparación de precios.
Estos valores pueden fluctuar según aerolínea, antelación de compra y promociones vigentes, pero sirven como referencia para quienes planifican sus vacaciones fuera de temporada alta.
¿Cuánto sale el viaje a San Andrés incluyendo pasajes y tarjeta de turismo?
Sumando los componentes más relevantes para un viaje estándar de 3 a 4 días a San Andrés, un estimado conservador de gastos por persona quedaría así:
- Tarjeta de Turismo (2026): $153.000
- Vuelo ida y vuelta promedio: ~$410.000 (estimado basado en valores típicos de febrero y marzo)
- Total estimado de transporte + tarifa de ingreso: ~$563.000.
A este cálculo básico debe añadirse el costo de hospedaje, alimentación y otros gastos en destino. Según portales de turismo y alojamiento, el precio promedio por noche en hoteles de categoría media puede ubicarse entre $200.000 y $350.000, dependiendo de la temporada y nivel de servicio, por lo que una estadía de tres noches puede sumar entre $600.000 y $1.050.000 adicionales al presupuesto total del viaje.
En conjunto, para un viajero individual, el costo mínimo estimado del viaje incluyendo vuelos, tarjeta y hotel en la segunda mitad de febrero o marzo podría oscilar entre $1.160.000 y $1.600.000.