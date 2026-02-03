Colombia inicia 2026 con una agenda ambiciosa de expansión en conectividad aérea internacional que refleja no solo el dinamismo del turismo, sino también una estrategia económica orientada a fortalecer las regiones como nodos de negocios y entrada de inversión extranjera.
Y es que en este inicio de año ya se confirmaron cinco nuevas rutas aéreas internacionales, todas con origen o destino en ciudades colombianas distintas a Bogotá.
La apuesta representa un avance en la descentralización del tráfico aéreo internacional y un paso hacia la consolidación del país como un hub regional con múltiples puertas de entrada.
“Estamos entrando a 2026 con una base muy sólida y con conversaciones avanzadas que nos permiten proyectar nuevas rutas, más frecuencias y una conectividad cada vez más diversificada”, afirmó Carmen Caballero, presidenta de ProColombia.
Medellín y Cartagena: Viva Aerobus amplía operación desde México
Una de las principales novedades para 2026 vendrá desde el mercado mexicano. La aerolínea Viva Aerobus anunció que en junio ampliará su operación desde Ciudad de México con dos nuevas rutas directas hacia Medellín y Cartagena.
El anuncio busca responder al aumento de la demanda turística y comercial entre ambos países, especialmente de cara a eventos internacionales como el Mundial de 2026, que incrementará los flujos regionales.
Estas conexiones fortalecen el papel de Medellín como centro corporativo y de innovación en el país, mientras Cartagena mantiene su posicionamiento como destino clave de turismo internacional y eventos.
Bucaramanga entra al mapa internacional con Wingo y Aruba
Por primera vez, Bucaramanga contará con una ruta aérea internacional directa, gracias a una nueva conexión operada por Wingo hacia Aruba, prevista también para junio de 2026.
La apertura tiene un peso estratégico para Santander, una región con creciente actividad empresarial e industrial que busca ampliar su alcance internacional.
Wingo señaló que esta operación fortalecerá la conectividad del nororiente colombiano con el Caribe, consolidando a Palonegro como aeropuerto con mayor proyección regional.
El Gobierno de Aruba incluso destacó el anuncio como un avance en integración regional, al conectar directamente la isla con una ciudad colombiana fuera del eje tradicional Bogotá–Medellín.
Cartagena tendrá vuelo directo con Madrid: World2Fly llega en julio
La conectividad con Europa también se ampliará con una nueva ruta directa entre Madrid y Cartagena, operada por World2Fly a partir del 3 de julio de 2026.
La compañía, perteneciente al Grupo World2Meet, operará el trayecto con un Airbus A350 con capacidad para más de 400 pasajeros, incluyendo clases Business y Economy.
“Con el lanzamiento de nuestra nueva ruta directa entre Madrid y Cartagena de Indias (…) reforzamos nuestra apuesta por Colombia”, dijo Daniel Buil, director comercial de World2Fly.
Esta conexión amplía la oferta internacional del Caribe colombiano y fortalece el atractivo de Cartagena como destino cultural y corporativo.
Canadá se suma: WestJet abrirá ruta Toronto–Medellín
El mercado canadiense continuará ganando relevancia en Colombia. ProColombia confirmó que WestJet, una de las principales aerolíneas de Canadá, abrirá una ruta directa entre Toronto y Medellín a partir de abril de 2026.
Se trata del primer ingreso formal de esta compañía al mercado colombiano, con una operación que ampliará el acceso de viajeros y empresarios canadienses hacia Antioquia.
WestJet anunció que el trayecto será parte de su red internacional de verano 2026, reforzando la conectividad de Toronto con destinos emergentes en América Latina.
Conectividad aérea en Colombia: cifras récord en 2025
El crecimiento proyectado para 2026 se apalanca en un desempeño histórico alcanzado en 2025. Durante ese año, Colombia registró su mejor nivel de conectividad aérea internacional desde que existen registros oficiales.
En total operaron 30 aerolíneas, conectando al país con 30 naciones y 56 destinos internacionales, llegando a 11 ciudades colombianas.
La capacidad aérea internacional superó los 14,9 millones de sillas y más de 79.000 frecuencias, con crecimientos de 11,6% y 10,2%, respectivamente, frente a 2024.
“Este resultado representa un hito (…) consolidando a Colombia como uno de los mercados más dinámicos de la región”, destacó Caballero.
La descentralización de rutas hacia Medellín, Cartagena y Bucaramanga implica más oportunidades para cámaras de comercio regionales, cadenas hoteleras, exportadores y sectores vinculados al crecimiento del tráfico internacional.
De cara a los próximos meses, ProColombia se prepara para Routes Americas 2026 en Río de Janeiro, donde buscará ampliar acuerdos y frecuencias, especialmente con aerolíneas de largo alcance en Europa y Asia.