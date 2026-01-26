Satena anunció un plan de expansión con el que espera alcanzar un crecimiento histórico durante 2026, tanto en cobertura como en capacidad operativa.
La compañía proyecta movilizar más de 1,8 millones de pasajeros y operar 230 rutas activas a lo largo del país, consolidando su papel como operador estratégico del Estado en zonas donde la conectividad aérea es limitada.
Puntualmente, la meta en rutas representa un incremento del 34 % frente a las 172 con las que la aerolínea cerró 2025.
Según la compañía, la expansión estará concentrada principalmente en regiones como la Orinoquía, Amazonía, Pacífico y Caribe, territorios en los que el transporte aéreo resulta clave para garantizar el acceso a servicios básicos, impulsar el comercio y fortalecer las oportunidades de desarrollo.
“Conectar a Colombia no es solo una meta operativa, es una responsabilidad de país. En 2026 daremos un nuevo salto en cobertura, rutas, flota y servicio, con una expansión que responde a las necesidades reales de miles de colombianos que dependen del transporte aéreo para acceder a salud, educación, comercio o desarrollo productivo”, afirmó el mayor general Óscar Zuluaga Castaño, presidente de SATENA.
Más vuelos, más flota y mayor capacidad
Entre las previsiones operativas, el crecimiento de la red Satena vendrá acompañado de un aumento del 16 % en el número de vuelos, al pasar de 53.651 operaciones realizadas en 2025 a 62.449 vuelos estimados para el cierre de 2026.
En paralelo, la aerolínea prevé movilizar más de 1,82 millones de pasajeros, frente a los más de 1,47 millones transportados el año anterior.
Este despliegue operativo estará respaldado por la ampliación de la flota. Satena espera cerrar 2026 con 25 aeronaves en servicio activo, tras la incorporación de seis nuevos aviones De Havilland DHC-6 Twin Otter, reconocidos por su capacidad para operar en pistas cortas y destinos de difícil acceso.
Con esta actualización, la flota quedará conformada por aeronaves ATR 72-600, ATR 42, Embraer 145 y Twin Otter, lo que permitirá a la compañía adaptarse con mayor eficiencia a las condiciones geográficas y operativas del país.
“Cada nueva ruta no solo significa más conectividad, también representa más oportunidades para las regiones, más presencia del Estado donde antes no llegaba y más confianza en el transporte aéreo como herramienta de desarrollo”, agregó Zuluaga.