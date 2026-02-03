Detalles del hotel de lujo que construirán inversores griegos en el centro histórico de Cartagena

Cartagena continúa consolidándose como uno de los destinos más atractivos para la inversión turística internacional de alto nivel. En una nueva apuesta por el segmento premium, la firma griega Aria Hotels anunció la apertura de Aria Maria, un hotel de lujo que se instalará en pleno Centro Histórico de la ciudad, dentro de una residencia patrimonial del siglo XVIII que será restaurada para recibir viajeros a partir de 2027.
La iniciativa se convierte en una de las inversiones hoteleras más relevantes anunciadas recientemente para la ciudad amurallada, al combinar recuperación arquitectónica, oferta de turismo de lujo y participación de capital extranjero en una zona considerada Patrimonio Histórico de la Humanidad por la Unesco.
Aria Hotels, subsidiaria del conglomerado internacional Libra Group, destacó que este será su segundo proyecto en Colombia tras la incorporación de Casa del Torno, reafirmando su estrategia de expansión en América Latina mediante propiedades con fuerte raíz cultural.
“Aria Maria será una destacada adición a nuestra expansión internacional (…) en una propiedad del siglo XVIII que ha sido testigo clave de la historia cultural de la ciudad”, indicó la compañía en su anuncio oficial.
Un hotel boutique en una joya arquitectónica del siglo XVIII
El proyecto contempla la restauración integral de una residencia histórica que llevaba décadas en desuso. Según Aria Hotels, el objetivo será conservar el carácter original del inmueble mientras se adapta a las exigencias del turismo contemporáneo.
“Después de décadas de desuso, la propiedad será cuidadosamente restaurada para preservar su carácter arquitectónico original e integrará una identidad contemporánea que refleja la Cartagena de hoy”, explicó la marca.
Detalles del hotel de lujo griego en el centro histórico de Cartagena
Aria Maria contará con 35 habitaciones y suites, además de una oferta de servicios orientados al viajero de alto poder adquisitivo.
El hotel incluirá:
- Restaurante griego con sabores mediterráneos
- Boutique y espacios comerciales selectos
- Piscina central interior
- Spa con gimnasio
- Rooftop con vistas panorámicas al mar Caribe
“Cada elemento de Aria Maria está diseñado para celebrar la conexión entre historia, memoria y lugar”, detalló la empresa.
La propuesta busca integrar la estética del Mediterráneo con la esencia colonial cartagenera, en un formato que apunta al turismo experiencial y de larga estancia.
Makis Pantazatos, CEO de Aria Hotels, aseguró que el proyecto va más allá de la hotelería tradicional: “Con Aria Maria no estamos creando simplemente otro hotel — estamos dando nueva vida a una propiedad con historia, alma y carácter”, afirmó.
Pantazatos añadió que la compañía busca ofrecer un destino donde los huéspedes descubran Cartagena desde una nueva perspectiva: “Inspirada en la elegancia griega y la calidez del corazón”.
Aria Hotels opera una colección creciente de hoteles boutique en Grecia, Colombia y República Dominicana, con un enfoque centrado en la preservación arquitectónica.
La directora de Invest in Cartagena, Carolina Rosales, calificó el proyecto como un una inversión clave para la capital de Bolívar: “consideramos la inversión de Aria Hotels en Aria Maria como un hito que une nuestro patrimonio con un turismo de alto nivel”, afirmó.
Y agregó que iniciativas como esta demuestran el atractivo cartagenero para inversionistas con visión: “La restauración de esta joya del siglo XVIII demuestra el atractivo único de Cartagena para inversionistas con visión”.
El Centro Histórico se ha convertido en uno de los espacios con mayor dinamismo para desarrollos boutique, debido a la creciente demanda de alojamiento exclusivo por parte de viajeros europeos, estadounidenses y latinoamericanos de alto gasto.