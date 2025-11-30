Hacia las 6:00 p. m. de este domingo concluyó oficialmente la votación en las elecciones en Honduras, una jornada marcada por una alta expectativa debido a lo ajustado de la contienda presidencial.
Cinco aspirantes buscaban llegar al poder, pero la disputa se concentró especialmente entre tres figuras: la candidata oficialista Rixi Moncada, el conservador Nasry Asfura y un tercer aspirante que logró tracción en las últimas semanas.
La tensión política aumentó luego de que Nasry Asfura recibiera recientemente el respaldo público del presidente estadounidense Donald Trump, un hecho que desató críticas por presunta injerencia extranjera en las elecciones en Honduras.
La controversia se amplió cuando Trump anunció que otorgaría un indulto a Juan Orlando Hernández, expresidente hondureño (2014-2022), condenado en Estados Unidos por narcotráfico y perteneciente al mismo Partido Nacional al que pertenece Asfura.
Más de 6,5 millones de hondureños habilitados para votar
El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que 6,5 ciudadanos estaban registrados para participar en las elecciones en Honduras, de los cuales más de 6 millones residen en el país y cerca de medio millón viven en el extranjero, principalmente en Estados Unidos. Además de elegir al próximo presidente, los votantes estuvieron llamados a escoger:
- 128 diputados propietarios y 128 suplentes al Congreso Nacional,
- 20 representantes titulares y 20 suplentes al Parlamento Centroamericano (PARLACEN),
- 298 alcaldes y 298 vicealcaldes,
- Los regidores municipales correspondientes.
Tras el cierre de centros de votación, las Juntas Receptoras de Votos iniciaron el proceso de conteo, digitalización y transmisión de actas al sistema del CNE.
Primeros resultados preliminares
Vladimir Bastida, director de Capacitación del CNE, explicó que el primer boletín de resultados preliminares se publicará a las 9:00 p. m. del domingo 30 de noviembre. En ese corte inicial, se divulgarán todas las actas procesadas hasta ese momento y se habilitará la plataforma para que los ciudadanos consulten en tiempo real.
El funcionario detalló que un segundo corte se emitirá alrededor de las 11:00 p. m., con un reporte más amplio del avance del escrutinio. Después de este informe, se espera que las actualizaciones continúen durante la noche.
Las elecciones en Honduras no contemplan segunda vuelta: tanto el presidente como los alcaldes se eligen por mayoría simple. Esto significa que quien obtenga la mayor cantidad de votos válidos asumirá la presidencia a partir de enero del próximo año. La ley hondureña, además, prohíbe la reelección presidencial.