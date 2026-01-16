Desde el primero de enero de este año, la leche en polvo que ingresa a Colombia desde Estados Unidos (EE. UU.) dejó de pagar arancel, tras la desgravación que se viene realizando desde la firma del tratado comercial con ese país en 2012.
El Tratado de Libre Comercio (TLC), que entró en vigor desde hace más de 10 años, estableció una reducción escalonada cada año del gravamen que se cobraba a ese producto lácteo estadounidense hasta llegar a una tarifa del 0 % en 2026, año que cursa en la actualidad.
El cupo máximo de toneladas (ton) que se podía traer a Colombia empezó con 5.500 ton de leche en polvo en 2012 libres de arancel, y el año pasado terminó con 18.897 ton que no pagaban el impuesto.
En ese contexto, el arancel libre de ese contingente en el 2012 era de 30,8 % y en 2025 cerró en 2,2 %. Lo anterior significa, como comentan expertos, “que el contingente iba creciendo, mientras que el arancel iba disminuyendo hasta llegar a 0 % en la actualidad”.
Reducción de aranceles en TLC ha causado daño en la industria láctea nacional
Como la eliminación del arancel se hacía cada vez más cercana, los productores empezaron a alertar al Ministerio de Agricultura sobre desventajas que se estaban presentando con las cargas de leche importada.
Como consecuencia, hace dos años, en 2024, el Gobierno del presidente Gustavo Petro propuso una revisión de varios puntos del TLC, entre los que se incluía el de la leche en polvo, pues al parecer estaba trayendo perjuicios a la industria ganadera y láctea del país.
Como consecuencia de lo anterior, en septiembre de 2024, el Ejecutivo colombiano -a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo- abrió una investigación en la que se exponía como premisa que los subsidios que se otorgaban en EE. UU. a los productores abarataban el costo de producción, lo cual, sumado a la desgravación progresiva del arancel para entrar a Colombia, estaba causando precios más bajos que afectaban a la industria local.
Solo en 2023, el MinComercio estableció que a los productores estadounidenses se les otorgó US$1.200 millones en subsidios.
En consecuencia, Colombia emitió la Resolución 271 del 16 de septiembre de 2024 donde se estableció un arancel de 4,86 % para igualar las condiciones con los ganaderos locales.
No obstante, la resolución venció a final del año pasado y la investigación cerró oficialmente por parte del Gobierno Nacional, como lo reveló en primicia Valora Analitik.
De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), entre enero y octubre de 2025, Colombia importó 26.831 toneladas de leche en polvo descremada y 10.753 de leche en polvo entera, que representaron en conjunto el 61 % de todos los productos lácteos que importó el país.
Aunque son varios los países de origen de esos productos, en el primer caso (leche en polvo descremada) EE. UU. representó el 70 % del total de lo que se trajo; y para el segundo caso, un 10 %.
“La cuestión es que habíamos solicitado una medida de salvaguardia, que efectivamente se mantuvo hasta enero de 2025, pero era en una medida provisional del Ministerio. Nosotros nos preguntamos qué pasó con la investigación completa que ya debería estar lista”, cuestionó Óscar Cubillos, director de investigaciones económicas de la Federación de Ganaderos de Colombia (Fedegán).
Una de las hipótesis sobre la suspensión del proceso en curso tiene que ver con el detrimento de las relaciones entre los gobiernos del presidente Gustavo Petro, de Colombia, y Donald Trump, de EE. UU., que se llevó a cabo en los últimos meses y que hace unas semanas se está buscando llevar con mayor cordialidad.
“Entendemos que con el deterioro de la relación comercial y diplomática el tema de la salvaguardia la han tenido como guardada para no pelear más, pero el MinComercio tiene que dar el resultado definitivo de su investigación sobre esa medida que solicitamos. Debería haber un extra-arancel como medida compensatoria.”, reiteró.
¿Qué tanto afectan las importaciones de leche en polvo a productores colombianos?
El ingreso creciente de la leche en polvo que llega desde Estados Unidos, sumado a la eliminación de las tarifas arancelarias en su arribo a Colombia, tiene preocupados a los productores nacionales por los perjuicios que el tema genere en los próximos meses.
Juan Botero, exviceministro de Agricultura comenta que “la industria láctea nacional importa leche en polvo de estos países a fin de generar ahorros porque sale más barato importar leche en polvo, reconvertirla y con eso generar producción”.
“Colombia produce alrededor de 7.500 millones de litros de leche al año de los cuales la industria láctea nacional solo absorbe entre 3.400 millones y 3.500 millones de litros. La leche que no queda en la industria se va al comercio informal, a los terceros, se comercializa de forma cruda, sin ningún tipo de procesamiento y parte de esa leche se pierde por problemas en la comercialización”, comentó.
Si bien se esperaría que las empresas procesadoras de leche del país pudieran tener una infraestructura láctea que les permitiera pulverizar y reconvertir para las épocas que disminuye la producción en el país, esta realidad aún no está del todo cimentada.
Con este punto coincide Cubillos, quien agrega que “los costos actuales de pulverización de Colombia son más caros de lo que lo son en EE. UU., Nueva Zelanda o Chile. Y hay que decir que si pulverizamos hay que agregar el costo de logística que es la administración de los inventarios”.
Para los ganaderos, el problema principal desde el inicio es que se hizo un TLC con una de las principales productoras de leche en polvo en el mundo, que además subsidia su leche a sus productores.
“Competir en esa asimetría en los últimos 13 años era muy complicado. Nosotros exportamos algunos productos lácteos y leche en polvo a EE. UU., pero no es comparado con lo que importamos y eso genera desequilibrios en los precios que se le paga al productor y sobre todo en época de tasa de cambio que va para abajo se vuelve más complicada”, afirmó el director de investigaciones de Fedegan.
El representante económico del gremio cuestionó que si solo los subsidios de EE. UU. fueron de más de US$1.000 millones en 2023, qué habrá pasado de ahí para atrás hasta 2012 cuando arrancó el TLC.
Hizo énfasis en que el tema del dólar afecta todo lo que es importaciones y desincentivar a las exportaciones. “La tasa de cambio que a finales de 2022 estaba en $5.100 y ahora en $3.650 va a promover las importaciones. Entonces, va ser un año difícil de importaciones”, dijo.
Sumado a lo anterior, hay que mencionar que las exportaciones de leche hacia Estados Unidos siguen afectadas por el arancel del 10 %, que surgió de la política de aranceles recíprocos del presidente Trump.
¿Productores de leche a la quiebra?
El exviceministro explicó que se vienen unos meses complicados para el sector “porque muy seguramente con el arancel al 0 % van a aumentar las importaciones y esto generará dificultades para absorber la producción nacional y tendrá reducción de precios para los ganaderos”.
En este sentido, expone que es fundamental la acción del Ministerio de Agricultura (MinAgricultura) sobre del precio de la leche que se realiza en el mes de marzo para “evitar una quiebra general de los productores de leche del país”.
“Insistimos en que el Gobierno debería implementar programas de compra de leche a productores nacionales para que fuera utilizada en los programas de alimentación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y que se priorice, además, la compra a productores nacionales antes que las importaciones de leche en polvo porque”, manifestó.
A su juicio, “sin lugar a duda, ese arancel 0 % va a generar una muy fuerte crisis en los productores de leche del país”.